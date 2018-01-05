3 простых антивозрастных средства

К сожалению, науке не известен волшебный эликсир молодости, способный остановить ход времени. Ничто не может повернуть вспять наши биологические часы и предотвратить появление морщин, пигментных пятен и других признаков возраста на лице.Тем не менее, при помощи здорового образа жизни и постоянного ухода мы можем замедлить процесс старения и выглядеть хорошо, независимо от того, сколько нам, в действительности, лет. Также нам помогут определенные «омолаживающие средства».Предлагаем вам попробовать антивозрастные средства. Для этой терапии вам понадобятся недорогие и доступные ингредиенты, и с ней вы получите видимый результат.Звенит будильник и впереди вас ждет новый день. С чего лучше всего начать его? С улыбки и хорошего завтрака!Идеальный завтрак должен включать следующие элементы: клетчатку, белок, свежие фрукты.Именно поэтому в качестве первого этапа антивозрастной терапии советуем этот коктейль, пейте его 4 раза в неделю.Помимо того, что он очень питательный, в нем содержатся все основные элементы, которые нужны для заботы о нашей коже:Бета-каротин (провитамин А): очень важен для того, чтобы питать кожу, сохранять ее эластичность и защищать от воздействия солнечных лучей.Витамин C: лучший антиоксидант, с которого стоит начинать свой день. Позволит вам лучше усваивать железо, обеспечит устойчивость организма к внешним воздействиям и, следовательно, обеспечит здоровье кожи и волос. Витамин С замедляет окислительные реакции в клетках кожи нашего лица.Что понадобится для анти-эйдж коктейля: 100 г дыни (сезонный сорт или тот, который вы больше любите), 1 морковь, 1 зеленое яблоко, стакан воды (200 мл).ПриготовлениеДля начала, хорошо вымойте и очистите яблоко, морковь и дыню. Нет необходимости в том, чтобы снимать с яблока кожуру, в ней также содержатся питательные вещества.Порежьте компоненты. Кубиками.Положите все ингредиенты в блендер и измельчите. Должно получиться однородное пюре из дыни, моркови и яблока, в которое затем нужно добавить стакан воды.У этого коктейля потрясающий вкус, а если вас беспокоят мелкие кусочки яблочной кожуры, помните, что они очень полезны.Вы когда-нибудь задумывались, сколько денег вы тратите на омолаживающие процедуры, которые эксперты по красоте часто рекомендуют нам? Без сомнения, много.Конечно, мы не будем убеждать вас отказаться от них. Просто дополните ваш привычный комплекс этим домашним средством!Ингредиенты: ? авокадо; 2 столовые ложки чистого какао порошка (20 г) (вы можете найти его в магазинах натуральных продуктов); 1 столовая ложка меда (25 г); 1 чайная ложка корицы в порошке (5 г).ПриготовлениеЭти ингредиенты действуют вместе как мощные антиоксиданты, которые помогут коже вырабатывать коллаген. В результате ваша кожа будет насыщенной, эластичной и упругой.Первое, что мы сделаем, это измельчим авокадо в пюре при помощи вилки. Затем, добавим в миску с пюре из авокадо какао-порошок, корицу и мед.Тщательно перемешайте все ингредиенты и нанесите эту маску на лицо круговыми массажными движениями, чтобы она лучше впиталась в кожу. Оставьте на 20 минут, а затем смойте маску прохладной водой.Повторяйте процедуру 3 раза в неделю по утрам и вы убедитесь в ее эффективности!Обычно, к середине дня мы уже устали и наши силы исчерпаны, дефицит энергии заметен и на лице. Что мы можем сделать?Самое важное — это избежать вредных продуктов, которые лишь наполняют нас жиром и токсинами. Очень часто, например, мы перекусываем в офисе солеными крекерами, булочкой или готовым коктейлем с огромным количеством консервантов.Мы рекомендуем отдать предпочтение этому натуральному антиоксидантному напитку, который позволит очистить организм и предотвратить задержку жидкости.В этом коктейле есть особый ингредиент, настой родиолы. Вы можете найти ее в виде пакетиков для заварки в аптеке (вам нужно спросить «родиолу розовую» ). Это растение обладает множеством полезных свойств: укрепляет нервную систему, улучшает память, ухаживает за кожей, позволяет улучшить иммунитет нашего организма, обеспечивает энергией и жизненной силой, является естественным антидепрессантом.Ингредиенты: 1 стакан воды (200 мл), 5 столовых ложек овсяных хлопьев (50 г), 1 пакетик чая из родиолы, 1 столовая ложка меда (25г).ПриготовлениеДля того, чтобы приготовить этот энергетический напиток на полдник, первое, что нужно сделать, — это приготовить овсяные хлопья. Для этого вам просто нужно довести до кипения стакан воды и залить им 50 г хлопьев.Пока овсянка настаивается, вы можете заварить травяной чай из родиолы. После того, как все будет готово, просто смешайте чай с овсяными хлопьями.Для того, чтобы сделать напиток более однородным, взбейте его при помощи блендера, добавив столовую ложку меда. У этого напитка отличный вкус и вам точно понравится пить его каждый день.