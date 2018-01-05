Назван самый эффективный и безвредный способ очищения ЖКТ

Эксперты подсказали, как благоприятно воздействуют на желудочно-кишечный тракт семена льна.В ЖКТ регулярно попадают продукты питания и напитки, обогащенные различными веществами, в том числе и вредными для органов пищеварения. Поэтому изредка нужно помогать своему желудку и кишечнику, очищая доступными щадящими методами, например, настойкой из семян льна. Эксперты утверждают, что этот способ самый эффективный. К тому же, он абсолютно безвредный.В первую очередь у человека на лице появляется угревая сыпь, его волосы становятся тусклыми, а ногти - ломкими. Запоры и ожирение тоже должны спровоцировать желание у человека очистить свой ЖКТ от токсинов, пищевого мусора и прочих веществ, несущих в себе угрозу развития серьезных заболеваний. Ослабление иммунитета и частые вирусные инфекции тоже свидетельствуют о том, что ваш организм нуждается в очищении.1. Принимать по 2 столовые ложки перемолотых в кофемолке семян на голодный желудок и запивать 2 стаканами воды.2. Смешать 100 г измельченных семян с 250 мл оливкового или подсолнечного масла в стеклянной банке, поставить в темное место настаиваться на неделю. Затем, в течение 10 дней принимать по столовой ложке настоя перед едой 3 раза в день.3. В стакан натурального йогурта добавить 1-2 столовые ложки перемолотого льна и выпить на завтрак, а потом еще перед сном.4. Один стакан семян льна залить тремя литрами кипятка в кастрюле и поставить ее на паровую баню, томить 2 часа. Пить по стакану несколько раз в день, но не более 6, в течение месяца.5. Добавлять семена льна в чистом виде в каши, супы и другие блюда. За день нужно съесть не более 2 столовых ложек семян. Но этот способ, по сравнению с вышеперечисленными, самый малоэффективный, он способен только размягчить и наладить стул, а также немного ускорить обмен веществ.Медики не рекомендуют очищать ЖКТ семенами льна при камнях в желчном пузыре, холецистите, панкреатите, беременности, пищевой аллергии на лен, орехи, яйца и так далее. Прежде чем выбрать именно эту настойку для очищения кишечника, проконсультируйтесь с врачом, чтобы предупредить возможные побочные эффекты.