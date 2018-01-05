В России прекращено производство популярного ноотропного препарата

Компания «Валента Фарм» объявила о том, что с 1 апреля 2017 года прекратила производство Фенотропила – популярного в России ноотропного препарата. Препарат был создан в качестве стимулятора для космонавтов еще в СССР в Институте медико-биологических проблем.В описании препарата говорится, что Фенотропил (фонтурацетам) «обладает выраженным антиамнестическим действием, оказывает прямое активирующее влияние на интегративную деятельность головного мозга, способствует консолидации памяти, улучшает концентрацию внимания и умственную деятельность, облегчает процесс обучения, повышает скорость передачи информации между полушариями головного мозга и устойчивость тканей мозга к гипоксии и токсическим воздействиям, обладает противосудорожным действием и анксиолитической активностью, регулирует процессы активации и торможения ЦНС, улучшает настроение».Впрочем, существует мнение, что действие этого ноотропного препарата сравнимо с действием плацебо и выраженной эффективностью этот препарат не обладает.Годовой объем продаж Фенотропила в 2016 году составил 1 миллиард рублей (1,4 млн упаковок). Представители компании «Валента Фарм» пояснили, что производство препарата было прекращено «по инициативе правообладателей» в связи с прекращением действия договоров на патенты и товарные знаки.В сообщении, размещенном на сайте фармкомпании говорится, что «В связи с прекращением сотрудничества с правообладателями компания АО «Валента Фарм» не несет ответственности за обеспечение пациентов указанным препаратом».