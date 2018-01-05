Алкоголь необратимо повреждает ДНК

Алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках человека, что увеличивает риск развития рака. Об этом сообщают ученые из Кембриджского университета (Великобритания).В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, ученые давали мышам разбавленный этиловый спирт, а затем методами секвенирования ДНК и хромосомного анализа отслеживали влияние ацетальдегида на их гены. Это токсичное вещество образуется при переработке спиртных напитков в организме.Исследователи выяснили, что алкоголь повреждает ДНК в стволовых клетках крови и необратимо меняет его структуру. Эти изменения, в свою очередь, повышают риск развития семи типов онкологических заболеваний, включая рак груди и кишечника."Важно помнить, что даже если ответственные за переработку алкоголя и репарацию ДНК системы организма в порядке, они все равно несовершенны, и употребление алкоголя все равно может вызвать рак", — отметил профессор Кетан Пател, один из авторов работы."Это исследование показывает, какой ущерб употребление алкоголя может наносить нашим клеткам, что может привести к гораздо более серьезным последствиям, чем похмелье", — отметила в свою очередь профессор Линда Боулд, эксперт благотворительной организации Cancer Research UK.