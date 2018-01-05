Ученые рассказали об опасности питьевой воды для младенцев

Ученые из США утверждают, что питьевая вода может стать смертельной для младенцев до полугода.Как говорят американские специалисты, вода - это важный компонент, обеспечивающий жизнь, однако последнее исследование показало, что могут быть ограничения.Американские ученые уверены в том, что вода может стать причиной того, что в организме младенца начнутся судороги. В редких случаях это может привести к летальному исходу.Эксперты отмечают, что проблема заключается в том, что в жидкости может содержаться больше количество натрия, который отвечает за обработку питательных элементов.Медики предупреждают, что новорожденные должны находиться на грудном вскармливании или питаться специальными смесями.Более того, педиатры говорят о том, что в грудном молоке находится более 88 процентов воды, поэтому ребенок получает ее в достаточном количестве. Только после полугода малышу можно давать воду небольшими порциями.