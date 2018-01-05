Ученые рассказали об опасности питьевой воды для младенцев
Как говорят американские специалисты, вода - это важный компонент, обеспечивающий жизнь, однако последнее исследование показало, что могут быть ограничения.
Американские ученые уверены в том, что вода может стать причиной того, что в организме младенца начнутся судороги. В редких случаях это может привести к летальному исходу.
Эксперты отмечают, что проблема заключается в том, что в жидкости может содержаться больше количество натрия, который отвечает за обработку питательных элементов.
Медики предупреждают, что новорожденные должны находиться на грудном вскармливании или питаться специальными смесями.
Более того, педиатры говорят о том, что в грудном молоке находится более 88 процентов воды, поэтому ребенок получает ее в достаточном количестве. Только после полугода малышу можно давать воду небольшими порциями.
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