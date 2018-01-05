Ученые назвали залог успешных романтических отношений

Частые встречи и регулярный секс вредят только начавшимся романтическим отношениям, поскольку вызывают у партнеров эмоциональную усталость.

Как отмечают доктор психологии нью-йоркского университета Сет Мейерс и автор книг по личностному развитию Скотт Кэрол, чтобы сохранить пыл страсти и романтику в отношениях, возлюбленным необходимо встречаться не чаще двух раз в неделю, а заниматься сексом – не чаще раза в семь дней.

Как утверждают психологи, интимная близость создает иллюзию духовного родства, но на самом же деле должно пройти какое-то время для того, чтобы узнать характер любимого человека.

В частности, специалисты полагают, что для этого необходимы месяцы или годы.

Эксперты уверены, что частые и близкие встречи могут привести к быстрому эмоциональному выгоранию.
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