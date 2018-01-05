Ученые назвали самый сексуальный тип женщин

Группа исследователей задалась вопросом, какой тип женщин предпочитает большинство мужчин. Как оказалось, светлые волосы привлекают мужчин гораздо чаще, нежели тёмные, или рыжие.В своём исследовании учёные, представляющие Аугсбургский университет, расположенный в США в штате Миннесота, задействовали более сотни мужчин, которым предлагалось оценить красоту и привлекательность девушек, взглянув на их снимки. Основной особенностью эксперимента являлось то, что мужчины видели красавиц лишь сзади, так как на снимках, представленных испытуемым, женщины стояли к объективу фотокамеры спиной.Как выяснилось, большинство мужчин отдавали предпочтение девушкам со светлыми волосами, а брюнеткам и шатенкам доставалось гораздо меньше внимания со стороны сильного пола. Однако, в своём эксперименте учёные также опросили мужчин, которые в большинстве своём заявили о том, что не хотели бы заводить семью со светловолосыми женщинами, так как они, по их мнению, более легкомысленные.