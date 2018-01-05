Кусочки лимона в напитках опасны для здоровья

В алкогольные и безалкогольные напитки в барах и ресторанах часто добавляют ломтики лимона. Оказывается, они являются источником микроорганизмов, которые способны вызвать инфекционные заболевания. Это выяснили ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета, рассказывает Deccan Chronicle.Специалисты взяли мазки с кусочков лимона в напитках в 21 ресторане. Исследование показало: рост микроорганизмов отмечался в 70% образцов. В целом исследователи обнаружили 25 разных видов микроорганизмов. Все они могли спровоцировать инфекционные заболевания, хотя вероятность ученые не рассчитывали.Исследователи говорят: работники ресторанов и баров прикасаются к лимону, разрезают его, помещают кусочки в контейнер, чашку или стакан, откуда через некоторое время берут их и кладут в напиток. Так, микроорганизмы легко попадают на ломтики лимона. И алкоголь в напитках не всегда достаточно крепок, чтобы их уничтожить.