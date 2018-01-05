Медики призывают обязательно носить очки в холодное время года

Зимнее солнце не менее опасно, чем летнее. Как отмечает The Times of India, стоит бояться УФ-излучения. Иногда зимой оно даже интенсивнее. Потом, зимой тело закрыто слоями одежды, а вот глаза подвергаются воздействию солнца на все 100%.Из-за солнца возможны ожоги глаз и даже более глубокие повреждения роговицы и конъюнктивы. Следствием отсутствия защиты глаз от солнца может быть макулярная дегенерация, катаракты, фотокератит. Причем, опасны не только прямые солнечные лучи, но и излучение, отражаемое от снега и льда. Даже есть такое понятие, как "снежная слепота" (на снег смотреть в солнечный день без очков нельзя). Это состояние может вызвать временную потерю зрения сроком на 24-48 часов.Среди отклонений, связанных с УФ-излучением, также пингвекула и птеригиум. Они связаны с образованием незлокачественных, но болезненных наростов и отложений на роговице и конъюнктиве. А при длительном воздействии УФ вообще возможно развитие рака. Врачи настаивают: зимой необходимо носить очки с поляризацией и УФ-защитой.