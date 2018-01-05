Мандарины могут нанести вред здоровью

Мандарины – любимейший многими цитрус, но эти фрукты не так уж и полезны. Точнее, как рассказали специалисты по здоровому питанию, они могут быть опасными продуктами для некоторых людей.Кому нельзя налегать на мандарины? На этот вопрос ответили ученые.Так, специалисты поместили в этот список язвенников. Людям, у которых обнаружена язва двенадцатиперстной кишки или желудка, нельзя есть мандарины, поскольку цитрусовые фрукты состоят, помимо прочего, из кислот, воздействующих на слизистые оболочки органов пищеварения как раздражители, причем даже при малейшей дозе.Также медики отмечают, что употребление мандаринов может поспособствовать отхождению камней из почек, - поэтому, если камни увеличены, лакомиться этими фруктами не стоит.При наличии аллергии неблагоприятная реакция может проявиться даже после одной дольки мандарина, предупредили эксперты. Особенно чувствительны дети. По словам специалистов, в рацион питания детей эти фрукты следует вводить постепенно, увеличивая количество долек каждый день на одну.Другая рекомендация врачей: обязательно мыть мандарины! «Все мандарины проходят обязательную обработку специальными препаратами, имеющими химический состав. Это делается для того, чтобы в процессе перевозки плоды не загнивали. Но их мало кто моет и уж тем более единицы обдают эти фрукты кипятком, хотя именно это позволяет удалить токсические вещества с поверхности мандариновой кожуры. В результате человек может отравиться химикатами и попасть в больницу», - рассказали они.