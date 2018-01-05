ТОП-10 послепраздничных детокс-напитков!

Вывести токсины из организма, помочь работе желудочно-кишечного тракта и улучшить самочувствие помогут вкусные и полезные детокс-напитки.1 ст.л. измельченных плодов залить 200 мл кипятка. настоять в термосе 1-4 часа, добавить 1 ч.л. меда или 1 ч.л. холосаса (сироп шиповника аптечный). Принимать в течение дня, за 30 мин. до еды. минимум 3 стакана в день.1 стакан цельного зерна, лучше в шелухе, довести до кипения в 1 л воды, настоять в термосе 2 - 4 часа. Принимать по 200 мл 3-4 раза в день в промежутках между едой. можно с мёдом.- на 1,5 л горячей воды 1 стакан клюквы. Варить ягоды, тем более с сахаром, не стоит, достаточно залить клюкву горячей водой, добавить мед по вкусу, измельчить в блендере, хранить в термосе. Принимать в промежутках между едой. П день можно 1.0- 1.5 л.на 1.5 литра горячей воды 1 ст.л. тертого имбиря, 150г давленной облепихи, 1 ст.л. меда, корица, 1 1/2 лимона с цедрой. Настоять в термосе 30 мин.-1 час, в день можно до 1.5 л.: 400 мл грейпфрутового фреша разбавить 100 мл 40•С воды. За день - 1-2 порции.: измельчить в блендере 150 г ананаса, 1 ч.л. измельчённого корня имбиря, 1/3 лайма с цедрой, несколько листиков мяты, 2 ч.л. меда, 300 мл воды.по 1 ст. л. каждого на 200 мл кипятка. Настоять в термосе минимум 1 час. Пить в течение дня по 200 мл 3 раза в промежутках между едой. Снимает отеки, хороший мочегонный эффект.. Важно, чтобы овощи были именно квашеные, а не засоленные (как обычно продают в супермаркетах). Можно до 1 л в день.. Эффективно выводит лишнюю воду из организма, снимает отёчность. Отвар не солить!петрушка 150г, стебель сельдерея 1 шт., 1/2 лимона с цедрой, 200г ананаса, 150-200 мл воды, 1 ч.л. меда, имбирь 1/2 ч.л. Измельчить все ингредиенты в блендере. Можно 2 порции в день по 300 мл.