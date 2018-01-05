Эти продукты помогут повысить уровень гемоглобина в зимнюю пору

Оказывается, улучшить состав крови можно и без помощи дорогих лекарственных препаратов.

Дефицит красных кровяных телец, что называется пониженным уровнем гемоглобина, ведет к серьезным негативным последствиям. В первую очередь развивается железодефицитная анемия, а вслед за ней депрессивные расстройства, слабость и хроническая усталость, частые головные боли и головокружение.

Казалось бы, где зимой взять витамины, которые помогут улучшить состав крови и повысить гемоглобин? А они есть на самом деле, только по какой-то причине люди не обращают на источники железа и других питательных веществ, полезных для кровеносной системы, внимания и питаются совершенно другой бесполезной едой.

Эти продукты повысят уровень гемоглобина в зимнюю пору:

- гранаты;

- халва;

- красное мясо и печень;

- сушеные грибы;

- морепродукты;

- свекла;

- морская капуста;

- сухофрукты и орехи;

- сок моркови;

- пшеничные отруби.

Во всех этих продуктах содержится железо, благодаря которому в крови повышается уровень гемоглобина. Эти продукты полезно кушать и детям и взрослым, особенно зимой, потому как в холодное время года ощущается нехватка многих полезных микроэлементов, что значительно отражается на состоянии здоровья, причем в негативном плане.

Питайтесь правильно и включайте в ежедневный рацион вышеперечисленные продукты, тогда в зимний период у вас будет прекрасное самочувствие и отличное настроение.
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