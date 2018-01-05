Эти продукты помогут повысить уровень гемоглобина в зимнюю пору

Оказывается, улучшить состав крови можно и без помощи дорогих лекарственных препаратов.Дефицит красных кровяных телец, что называется пониженным уровнем гемоглобина, ведет к серьезным негативным последствиям. В первую очередь развивается железодефицитная анемия, а вслед за ней депрессивные расстройства, слабость и хроническая усталость, частые головные боли и головокружение.Казалось бы, где зимой взять витамины, которые помогут улучшить состав крови и повысить гемоглобин? А они есть на самом деле, только по какой-то причине люди не обращают на источники железа и других питательных веществ, полезных для кровеносной системы, внимания и питаются совершенно другой бесполезной едой.- гранаты;- халва;- красное мясо и печень;- сушеные грибы;- морепродукты;- свекла;- морская капуста;- сухофрукты и орехи;- сок моркови;- пшеничные отруби.Во всех этих продуктах содержится железо, благодаря которому в крови повышается уровень гемоглобина. Эти продукты полезно кушать и детям и взрослым, особенно зимой, потому как в холодное время года ощущается нехватка многих полезных микроэлементов, что значительно отражается на состоянии здоровья, причем в негативном плане.Питайтесь правильно и включайте в ежедневный рацион вышеперечисленные продукты, тогда в зимний период у вас будет прекрасное самочувствие и отличное настроение.