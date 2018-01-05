Эти продукты помогут повысить уровень гемоглобина в зимнюю пору
Дефицит красных кровяных телец, что называется пониженным уровнем гемоглобина, ведет к серьезным негативным последствиям. В первую очередь развивается железодефицитная анемия, а вслед за ней депрессивные расстройства, слабость и хроническая усталость, частые головные боли и головокружение.
Казалось бы, где зимой взять витамины, которые помогут улучшить состав крови и повысить гемоглобин? А они есть на самом деле, только по какой-то причине люди не обращают на источники железа и других питательных веществ, полезных для кровеносной системы, внимания и питаются совершенно другой бесполезной едой.
Эти продукты повысят уровень гемоглобина в зимнюю пору:
- гранаты;
- халва;
- красное мясо и печень;
- сушеные грибы;
- морепродукты;
- свекла;
- морская капуста;
- сухофрукты и орехи;
- сок моркови;
- пшеничные отруби.
Во всех этих продуктах содержится железо, благодаря которому в крови повышается уровень гемоглобина. Эти продукты полезно кушать и детям и взрослым, особенно зимой, потому как в холодное время года ощущается нехватка многих полезных микроэлементов, что значительно отражается на состоянии здоровья, причем в негативном плане.
Питайтесь правильно и включайте в ежедневный рацион вышеперечисленные продукты, тогда в зимний период у вас будет прекрасное самочувствие и отличное настроение.
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