Какие каши помогают худеть?

Регулярное употребление круп и каш из них может способствовать эффективному похудению. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Clinical Nutrition.Какие же именно каши следует включить в свой рацион худеющим людям?Полезнее всего, по словам специалистов, натуральные цельнозерновые крупы – не дробленые и без многократной очистки. Каши из овса, коричневого риса, ячменя и других цельнозерновых круп содержат больше клетчатки и микроэлементов, благодаря чему способствуют снижению массы тела и уменьшают риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.К своим выводам ученые пришли, подведя итоги восьминедельного эксперимента с участием 81 человека в возрасте 40-65 лет. Сначала две недели все участники ели одинаковые продукты, содержащие обработанное зерно. Затем добровольцев разделили: часть из них осталась на прежнем питании, тогда как другая часть начала есть только блюда из цельного необработанного зерна.По содержанию белков, жиров и углеводов рацион в двух этих группах был одинаковым. Тем не менее, влияние этих блюд на здоровье, самочувствие и фигуры добровольцев оказалось разным: у участников, которые ели много цельнозерновых продуктов, кишечник содержал большее число бактерий Lachnospiraceae и меньшее — Enterbacteriaceae. Такое соотношение микроорганизмов обеспечило кишечной флоре нормальный pH и сделало ее свободной от воспалений. Также оказалось, что пища из цельного зерна привела к снижению количества потребляемых калорий.Специалисты уверены, что употребление цельнозерновых продуктов приводит к снижению общей энергетической ценности ежедневного рациона на примерно сто килокалорий, что эквивалентно интенсивной ходьбе в течение получаса.