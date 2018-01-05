Биполярное расстройство может ускорить процесс старения

Биполярное расстройство может запускать ускоренное эпигенетическое старение, утверждают ученые из Техасского университета. Вероятно, именно поэтому люди с биполярным расстройством так часто сталкиваются с возрастными заболеваниями.Эпигенетика – это изменения экспрессии генов или фенотипа клетки, вызванные механизмами, не затрагивающими последовательности ДНК. Исследователи изучили образцы крови 22 человек с биполярным расстройством, 16 братьев и сестер этих людей и 20 здоровых добровольцев. Исследование показало, что у пожилых людей с биполярным расстройством эпигенетическое старение протекало ускоренно по сравнению с контрольной группой, а у молодых – нет. По мнению ученых, дело в том, что пожилые люди дольше подвергались воздействию стресса из-за расстройства.По словам авторов исследования, эпигенетические изменения могут быть связаны с самим расстройством либо с особенностями образа жизни (неправильным питанием, низким уровнем физической активности, курением и употреблением психоактивных веществ).Также специалисты оценивали число копий митохондриальной ДНК и длину теломеров – защитных элементов хромосом, укорачивающихся по мере старения. Ускоренное эпигенетическое старение коррелировало с количеством копий митохондриальной ДНК. Исследователи считают взаимодействие между ядром и митохондриями возможной причиной преждевременного старения при биполярном расстройстве.