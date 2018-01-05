Почему людям необходимы жировые отложения?

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Жировые ткани организма содержат специфические иммунные клетки, необходимые для борьбы с инфекциями, показали эксперименты ученых из Национального института здравоохранения США. Результаты исследования опубликованы в журнале New Scientist.Во время опытов с мышами группа специалистов под руководством Ясмин Белкейд зафиксировала в жировых отложениях высокую концентрацию T-лимфоцитов, которые, столкнувшись с патогеном, «запоминали» его структуру и при повторном заражении той же инфекцией формировали вторичный иммунный ответ.Как отмечают исследователи, Т-клетки из жирового слоя обладают более сильной реакцией, чем те, что содержатся в других органах. «Эта ткань — как волшебное зелье, которое может оптимальным образом активировать Т-клетки памяти», —пояснила Белкейд.Для подтверждения предварительных результатов группа Белкейд пересадила жировые ткани инфицированных мышей особям, не сталкивавшимся с патогенами. Грызуны из второй группы подверглись бациллированию, а спустя некоторое время выяснилось, что имплантированная ткань сопротивлялась инфекции так же, как если бы организм уже преодолел фазу первичного заражения.