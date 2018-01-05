Эксперты выяснили, почему мальчики часто бывают грубыми
Островковая доля мозга отвечает за распознавание эмоций других людей и эмпатию. Особенности мозга объясняли 19% различий в уровнях черствости и грубости у мальчиков, но не у девочек.
Возможно, это связано с тем, что у мальчиков вышеупомянутая область мозга созревает медленнее. Специалисты планируют продолжить исследования.
Ранее сотрудники Кембриджского университета установили: депрессия по-разному влияет на мозг мальчиков и девочек. В частности, она затрагивает разные зона мозга.
Кроме того, в возрасте 15 лет депрессия в два раза чаще встречается среди представительниц прекрасного пола, чем среди представителей сильного пола. По мнению ученых, дело в проблемах с образом тела, гормональных изменениях и генетических факторах.
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