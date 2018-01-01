Ученые нашли способ, как похудеть без спорта и диет

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре нашли способ, как избавиться от 30 % веса, не прибегая к диетам и физическим упражнениям.Известно, что ученые разработали трансдермальный пластырь с микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса.В пластырь они добавили препарат, который превращает энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Человек начинает терять вес уже на пятый день ношения пластыря.Отметим, что этот способ был протестирован на животных, после чего разработчики пришли к выводу, что с помощью их изобретения можно сбросить лишние килограммы и снизить уровень холестерина в крови.Однако о возможности применения пластыря людьми пока не сообщается.