Ученые нашли способ, как похудеть без спорта и диет
Известно, что ученые разработали трансдермальный пластырь с микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса.
В пластырь они добавили препарат, который превращает энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Человек начинает терять вес уже на пятый день ношения пластыря.
Отметим, что этот способ был протестирован на животных, после чего разработчики пришли к выводу, что с помощью их изобретения можно сбросить лишние килограммы и снизить уровень холестерина в крови.
Однако о возможности применения пластыря людьми пока не сообщается.
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