Ученые нашли способ, как похудеть без спорта и диет

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре нашли способ, как избавиться от 30 % веса, не прибегая к диетам и физическим упражнениям.

Известно, что ученые разработали трансдермальный пластырь с микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса.

В пластырь они добавили препарат, который превращает энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Человек начинает терять вес уже на пятый день ношения пластыря.

Отметим, что этот способ был протестирован на животных, после чего разработчики пришли к выводу, что с помощью их изобретения можно сбросить лишние килограммы и снизить уровень холестерина в крови.

Однако о возможности применения пластыря людьми пока не сообщается.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил microb в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь