9 мифов о похмелье, в которые вы до сих пор верите
Сегодня мы расскажем о наиболее распространенных заблуждениях.
Миф №1: Похмелье – это нормально, в нем нет ничего опасного
Но, как известно, похмелье - это защитная реакция организма, вызванная алкогольным отравлением. Причем чрезмерная доза алкоголя для человеческого организма сильнейший удар по нервной и иммунной системе.
Миф №2: И у мужчин, и у женщин похмелье одинаковое
Это не так, поскольку организм женщины по сравнению с мужским имеет повышенную восприимчивость к отрицательному воздействию алкоголя. Дело в том, что организм мужчины содержит намного больше воды, которая существенно снижает концентрацию принятой дозы алкоголя. По этой причине у женщины концентрация алкоголя будет намного выше, чем у мужчины.
Миф №3: Похмелье – удел алкоголиков
Вообще, это не так, не надо становится пьяницей, чтобы узнать все радости похмелья. Во многом это зависит от восприимчивости организма, а также от комплекции. Например, у малопьющего или вообще не пьющего человека даже незначительная доза алкоголя вполне может вызвать похмельный синдром.
Миф №4: Прием умеренных доз вина не сможет вызвать похмелье
Вино содержит танин, это вещество вызывает сильнейшую головную боль.
Миф №5: Градусы надо повышать, но не понижать
Не имеет значение, в каком порядке употребляются алкогольные и спиртные напитки, имеет значение, сколько было выпито.
Миф №6: Чтобы утром полегчало, достаточно принять перед тем как ложится спать обезболивающее
Время действия обезболивающего составляет всего четыре часа, не больше, а значит, никакого эффекта утром не будет. Так что придется с утра снова принимать таблетки.
Миф №7: Алкоголь действует как снотворное
В действительности алкоголь приводит к нарушениям сна. Он может привести ко сну, но качество сна на сто процентов будет испорчено.
Миф №8: С похмельем можно бороться, если с утра выпить
Выпитое с утра спиртное не решит проблему похмелья, а только на время отсрочит его, так как симптомы похмелья дают о себе знать, когда в крови уровень спиртного опускается до отметки ноль.
Миф №9: Кофе - прекрасное средство в борьбе с синдромом похмелья, а также хорошо тонизирует
Кофеин может привести к обезвоживанию и только ухудшить состояние, вызванное похмельем.
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