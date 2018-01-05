9 мифов о похмелье, в которые вы до сих пор верите

Существует большое количество мифов, связанных с похмельем, и многие из них не соответствуют действительности.Сегодня мы расскажем о наиболее распространенных заблуждениях.Но, как известно, похмелье - это защитная реакция организма, вызванная алкогольным отравлением. Причем чрезмерная доза алкоголя для человеческого организма сильнейший удар по нервной и иммунной системе.Это не так, поскольку организм женщины по сравнению с мужским имеет повышенную восприимчивость к отрицательному воздействию алкоголя. Дело в том, что организм мужчины содержит намного больше воды, которая существенно снижает концентрацию принятой дозы алкоголя. По этой причине у женщины концентрация алкоголя будет намного выше, чем у мужчины.Вообще, это не так, не надо становится пьяницей, чтобы узнать все радости похмелья. Во многом это зависит от восприимчивости организма, а также от комплекции. Например, у малопьющего или вообще не пьющего человека даже незначительная доза алкоголя вполне может вызвать похмельный синдром.Вино содержит танин, это вещество вызывает сильнейшую головную боль.Не имеет значение, в каком порядке употребляются алкогольные и спиртные напитки, имеет значение, сколько было выпито.Время действия обезболивающего составляет всего четыре часа, не больше, а значит, никакого эффекта утром не будет. Так что придется с утра снова принимать таблетки.В действительности алкоголь приводит к нарушениям сна. Он может привести ко сну, но качество сна на сто процентов будет испорчено.Выпитое с утра спиртное не решит проблему похмелья, а только на время отсрочит его, так как симптомы похмелья дают о себе знать, когда в крови уровень спиртного опускается до отметки ноль.Кофеин может привести к обезвоживанию и только ухудшить состояние, вызванное похмельем.