9 мифов о похмелье, в которые вы до сих пор верите

Существует большое количество мифов, связанных с похмельем, и многие из них не соответствуют действительности.

Сегодня мы расскажем о наиболее распространенных заблуждениях.

Миф №1: Похмелье – это нормально, в нем нет ничего опасного

Но, как известно, похмелье - это защитная реакция организма, вызванная алкогольным отравлением. Причем чрезмерная доза алкоголя для человеческого организма сильнейший удар по нервной и иммунной системе.

Миф №2: И у мужчин, и у женщин похмелье одинаковое

Это не так, поскольку организм женщины по сравнению с мужским имеет повышенную восприимчивость к отрицательному воздействию алкоголя. Дело в том, что организм мужчины содержит намного больше воды, которая существенно снижает концентрацию принятой дозы алкоголя. По этой причине у женщины концентрация алкоголя будет намного выше, чем у мужчины.

Миф №3: Похмелье – удел алкоголиков

Вообще, это не так, не надо становится пьяницей, чтобы узнать все радости похмелья. Во многом это зависит от восприимчивости организма, а также от комплекции. Например, у малопьющего или вообще не пьющего человека даже незначительная доза алкоголя вполне может вызвать похмельный синдром.

Миф №4: Прием умеренных доз вина не сможет вызвать похмелье

Вино содержит танин, это вещество вызывает сильнейшую головную боль.

Миф №5: Градусы надо повышать, но не понижать

Не имеет значение, в каком порядке употребляются алкогольные и спиртные напитки, имеет значение, сколько было выпито.

Миф №6: Чтобы утром полегчало, достаточно принять перед тем как ложится спать обезболивающее

Время действия обезболивающего составляет всего четыре часа, не больше, а значит, никакого эффекта утром не будет. Так что придется с утра снова принимать таблетки.

Миф №7: Алкоголь действует как снотворное

В действительности алкоголь приводит к нарушениям сна. Он может привести ко сну, но качество сна на сто процентов будет испорчено.

Миф №8: С похмельем можно бороться, если с утра выпить

Выпитое с утра спиртное не решит проблему похмелья, а только на время отсрочит его, так как симптомы похмелья дают о себе знать, когда в крови уровень спиртного опускается до отметки ноль.

Миф №9: Кофе - прекрасное средство в борьбе с синдромом похмелья, а также хорошо тонизирует

Кофеин может привести к обезвоживанию и только ухудшить состояние, вызванное похмельем.
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