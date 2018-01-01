Как и почему развивается никотиновая зависимость?

Развитию никотиновой зависимости способствуют изменения в работе клеток мозга, утверждают специалисты из Университета Рокфеллера. Никотин, по их словам, присоединяется к рецепторам по всему мозгу. В итоге нейроны начинают выделять разные нейропередатчики, включая дофамин, который вызывает ощущение удовольствия.Ученые попытались найти клетки мозга, передающие ответ на реакцию присоединения. В центре внимания оказались клетки интерпедункулярного ядра и клетки средней части поводка эпиталамуса. Эксперименты с мышами (заставляли пить воду с никотином на протяжении шести недель) показали изменения в работе отдельных нейронов интерпедункулярного ядра. Эти измененные клетки были названы Amigo1. Именно они способствовали развитию никотиновой зависимости за счет нарушения связи между поводком эпиталамуса и интерпедункулярным ядром.В норме поводок реагирует на никотин, посылая особый сигнал ядру и, тем самым, уменьшая силу чувства награды. Это сразу же сокращает тягу к никотину. Но при постоянном употреблении никотина клетки Amigo1 начинают вмешиваться в описанный защитный механизм. Они выделяют два соединения, которые уменьшают силу реакции ядра на стоп-сигнал, исходящий от поводка. То есть сообщение просто не доходит до адресата, и у человека развивается зависимость.