Американские ученые назвали лучшую в мире диету

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эксперты из U.S. News and World Report восьмой раз подряд выбрали самую лучшую диету из 38 признанных в США. Об этом сообщается на сайте Национального института сердца, легких и крови (NHLBI).Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), как утверждают ученые, способствует общему оздоровлению организма, стабилизации кровяного давления и очищению органов желудочно-кишечного тракта.Одним из главных требований для такой диеты является частичный или полный отказ от солесодержащих продуктов и замена богатых натрием продуктов питания.Ученые пришли к выводу, что диета DASH является лучшей из 40 схем диетического питания. По данным медиков, такое питание в ряде случае даже позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.Первое место DASH поделила со средиземноморской диетой, которая помогает снизить вес, улучшить работу сердца и мозга, предотвратить развитие диабета, и даже избежать онкологических заболеваний.Тройку замкнула «гибкая вегетарианская диета», приверженцы которой весят на 15% меньше сторонников мяса, менее подвержены инфарктам, диабету и раку, а также живут в среднем на 3,6 года дольше. Данная система питания призывает к отказу от мяса, но допускает исключения, «если очень хочется».