Американские ученые назвали лучшую в мире диету
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии), как утверждают ученые, способствует общему оздоровлению организма, стабилизации кровяного давления и очищению органов желудочно-кишечного тракта.
Одним из главных требований для такой диеты является частичный или полный отказ от солесодержащих продуктов и замена богатых натрием продуктов питания.
Ученые пришли к выводу, что диета DASH является лучшей из 40 схем диетического питания. По данным медиков, такое питание в ряде случае даже позволяет отказаться от приема некоторых противогипертензивных препаратов.
Первое место DASH поделила со средиземноморской диетой, которая помогает снизить вес, улучшить работу сердца и мозга, предотвратить развитие диабета, и даже избежать онкологических заболеваний.
Тройку замкнула «гибкая вегетарианская диета», приверженцы которой весят на 15% меньше сторонников мяса, менее подвержены инфарктам, диабету и раку, а также живут в среднем на 3,6 года дольше. Данная система питания призывает к отказу от мяса, но допускает исключения, «если очень хочется».
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