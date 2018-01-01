Восемь признаков того, что перед вами алкоголик

Принято говорить, что скрытый алкоголизм – это явление, при котором человек, склонный к алкоголизму, скрывает от окружающих свое пристрастие к алкоголю. В наркологии понятия “скрытого алкоголизма” не существует, хотя психологи иногда используют этот термин, пишет thickpolicy.Тем не менее, данная проблема, при которой человек активно пытается скрыть собственный недуг или склонность нему, является серьезной и требует лечения. Итак, вот несколько признаков того, что у вашего близкого человека проблемы с алкоголем.Как правило, ни один алкоголик не признает. что он — алкоголик. А эти в особенности. Они могут быть успешны в жизни, добиваться успеха на работе и иметь нормальную семью. “Что с того, что я выпью пива после работы” — говорят они. Но правда в том, что скрытый алкоголизм все равно алкоголизм.Они не пьют изо дня в день, нет. Но такие люди могут встать, отвести детей в школу, сходить на работу, прийти, приготовить ужин, откупорить бутылку вина и… выпить все до последней капли. Когда они пьют, они перестают контролировать этот процесс.Это общая черта, которая объединяет как скрытых, так и настоящих алкоголиков. Иногда после даже незначительного количества алкоголя на какие-то моменты их память отключается.Явный признак алкоголизма — человек подсаживается на “огненное зелье” и с течением времени эта зависимость становится только сильнее. Когда они слишком долго ничего не пьют, то становятся раздражительными и иногда даже агрессивными. Порой это даже может проявляться физически: они начинают сильно потеть, их сердцебиение учащается.Скрытые алкоголики могут использовать еду всего лишь как предлог пропустить стаканчик. При этом к еде могут совершенно не притронуться, предпочитая пить калории.Чтобы окружающие и в первую очередь семья меньше что-то подозревали, они могут сочинить вполне себе достоверную небылицу о том, что застряли в пробке, в то время как в действительности зашли в бар.Они также найдут отговорку не пойти на семейный ужин или вечеринку, которые не очень-то важны. Почему? Они хотят пить в свое удовольствие, чтобы никто не мог их осудить.У скрытых алкоголиков всегда есть оправдание: они “пьют понемножку”, у них “был трудный день”, они “встретили друга, которого не видели сто лет”. И это связано с первым пунктом — они не признают свою проблему.