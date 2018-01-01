Восемь признаков того, что перед вами алкоголик
Тем не менее, данная проблема, при которой человек активно пытается скрыть собственный недуг или склонность нему, является серьезной и требует лечения. Итак, вот несколько признаков того, что у вашего близкого человека проблемы с алкоголем.
1. Они не считают, что у них есть проблемы
Как правило, ни один алкоголик не признает. что он — алкоголик. А эти в особенности. Они могут быть успешны в жизни, добиваться успеха на работе и иметь нормальную семью. “Что с того, что я выпью пива после работы” — говорят они. Но правда в том, что скрытый алкоголизм все равно алкоголизм.
2. Они могут не пить постоянно, но когда берутся за рюмку, теряют контроль
Они не пьют изо дня в день, нет. Но такие люди могут встать, отвести детей в школу, сходить на работу, прийти, приготовить ужин, откупорить бутылку вина и… выпить все до последней капли. Когда они пьют, они перестают контролировать этот процесс.
3. У них проблемы с памятью
Это общая черта, которая объединяет как скрытых, так и настоящих алкоголиков. Иногда после даже незначительного количества алкоголя на какие-то моменты их память отключается.
4. Они становятся раздражительными без алкоголя
Явный признак алкоголизма — человек подсаживается на “огненное зелье” и с течением времени эта зависимость становится только сильнее. Когда они слишком долго ничего не пьют, то становятся раздражительными и иногда даже агрессивными. Порой это даже может проявляться физически: они начинают сильно потеть, их сердцебиение учащается.
5. Они откажутся от еды в пользу рюмки
Скрытые алкоголики могут использовать еду всего лишь как предлог пропустить стаканчик. При этом к еде могут совершенно не притронуться, предпочитая пить калории.
6. Они лгут, чтобы скрыть алкогольную зависимость
Чтобы окружающие и в первую очередь семья меньше что-то подозревали, они могут сочинить вполне себе достоверную небылицу о том, что застряли в пробке, в то время как в действительности зашли в бар.
7. Они отгораживаются от мира
Они также найдут отговорку не пойти на семейный ужин или вечеринку, которые не очень-то важны. Почему? Они хотят пить в свое удовольствие, чтобы никто не мог их осудить.
8. У них всегда найдется оправдание
У скрытых алкоголиков всегда есть оправдание: они “пьют понемножку”, у них “был трудный день”, они “встретили друга, которого не видели сто лет”. И это связано с первым пунктом — они не признают свою проблему.
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Добавил stefan в категорию Психиатрия
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