Откуда берется шум в ушах, и что с ним делать

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Кровяное давление стучит, отит давит низкими частотами, а спазм загадочно щёлкает. Эксперты выяснили, о чём говорят фантомные звуки.По статистике, от шума в ушах регулярно страдают минимум 10% жителей Земли. Некоторые медики считают, что проблема распространена ещё шире, и называют её жертвами каждого пятого.При этом все исследователи подчёркивают, что тиннитус (так называются фантомные звуки во всех их многообразных проявлениях) не самостоятельный диагноз, а симптом. Он может быть вызван несколькими причинами.Попавшая в ухо жидкость, посторонний предмет, какой-нибудь жучок или банальная серная пробка — всё это может вызвать шум в ушах. Также его причиной могут стать увеличенные аденоиды, всевозможные воспаления, включая развивающийся отит (который, впрочем, сложно пропустить благодаря другому симптому — стреляющей боли). Всё это вызывает постоянное раздражение барабанной перепонки. Чаще всего такие проблемы сопровождаются ощутимым давлением, низкочастотным гудением в ушах.Если шум сопровождается головокружением, вам прямой путь к лору: возможен воспалительный процесс во внутреннем ухе.При спазме мышца, прикреплённая к слуховой трубе, резко сокращается — и вы слышите щелчок. А возможно, и не один, а несколько ритмичных. Подобные спазмы — своего рода нервный тик, возникающий внутри тела. Как правило, он проявляется во время разговора, жевания, глотания и не даёт о себе знать в другое время. Серьёзной проблемой такая ситуация не является. Но если щелчки вам неприятны, с ними вполне можно побороться.Высокое кровяное давление или атеросклероз (бляшки в кровеносных сосудах) нередко «слышится» как пульсирующие звуки, повторяющие сердцебиение. К пульсации стоит отнестись серьёзно: нарушения кровообращения могут стать причиной инсульта.Подобные проблемы нередко приводят к нарушению кровотока. Слуховой нерв и задние отделы головного мозга реагируют на недостаток кровоснабжения, и вы начинаете слышать что-то похожее на лязг.Тиннитус во всех его проявлениях — щёлкающих, пульсирующих, гудящих, шумящих — часто становится первым симптомом приближающейся потери слуха у пожилых людей.Хоть исследователи и признают, что о влиянии стресса на развитие тиннитуса знают пока мало, тем не менее этот фактор считается одним из возможных провокаторов шума в ушах.Вот целый ряд менее распространённых, но от того не менее вредных причин гула в ушах:Эндокринные нарушения.Гормональные изменения у женщин.Железодефицитная анемия. Нехватка железа ухудшает снабжение мозга кислородом со всеми вытекающими шумящими проблемами.Чрезмерно жёсткие диеты или несбалансированный рацион, например с повышенным содержанием соли или сахара.Отосклероз — рост костной ткани в среднем ухе, сопровождающийся снижением слуха и нередко аудиоэффектами.Злоупотребление некоторыми лекарствами, токсичными для слухового нерва. В их числе некоторые антибиотики, мочегонные, салицилаты.Опухоли и иные мозговые нарушения.Хорошая новость: большинство случаев тиннитуса проходят сами собой и не требуют специального лечения. Если же фантомные звуки преследуют вас регулярно, не действуйте на авось, а обратитесь к терапевту: он поможет или направит вас к более узкому специалисту.На приёме медик задаст вам вопросы, на которые необходимо ответить максимально полно и правдиво. В частности, вопросы могут касаться лекарств и биодобавок, которые вы принимаете, образа жизни и питания, здоровья ваших старших родственников (тот же отосклероз нередко является наследственным заболеванием) и так далее. С большой вероятностью вам также придётся пройти ряд тестов на слух и подвижность челюсти и шеи. Иногда врач может назначить КТ или МРТ.Противопростудные препараты и манипуляции, призванные избавить вас от воспалений и отёков в носоглотке.Промывание уха с целью удалить из него серную пробку, излишки воды, посторонние предметы.Релаксанты — препараты, расслабляющие мускулатуру. Они помогут избавиться от щелчков, вызванных мышечными спазмами. В ряде случаев может потребоваться и хирургическое вмешательство.Препараты, улучшающие кровообращение во внутреннем ухе и головном мозге. Эти «лекарства от шума» вернут необходимый тонус сосудам, избавив вас от пульсирующих проблем.Физио- и психотерапия. Например, неплохо помогают компактные приборы — источники белого шума, который блокирует щелчки, гул и пульсацию.Смена рациона.Массажи. Эти манипуляции, во-первых, помогают снять стресс, а во-вторых, улучшить кровообращение, в том числе и в шейном отделе позвоночника.Неважно, в каком ухе жужжит. Если шум повторяется, обязательно идите к врачу. Потому что недолеченное первичное заболевание может обернуться самыми неприятными последствиями вплоть до потери слуха и инсульта.