Как сберечь здоровье поджелудочной железы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Поджелудочная железа – уникальный орган. Ее состояние непосредственно влияет на функционирование двух систем организма. Чтобы сохранить этот орган здоровым, достаточно придерживаться известных всем рекомендаций, в то время как заболевания, вызванные нарушением функции поджелудочной железы, довольно тяжелые, и некоторые из них – неизлечимые.Поджелудочная железа выполняет в организме одну из самых важных ролей. Этот орган относится сразу к двум системам: пищеварительной и эндокринной. Поджелудочная железа вырабатывает ферменты для пищеварения, которые расщепляют жиры, углеводы и белки для их лучшего усвоения организмом; содержит клетки, производящие гормон инсулин, который, в свою очередь, отвечает за перераспределение глюкозы в клетках и без которого некоторые клетки организма, например, клетки мышц и печени, обходиться не могут.– воспаление поджелудочной железы, при котором ферменты, выделяемые поджелудочной, перестают выбрасываться в двенадцатиперстную кишку, а начинают разрушать саму железу. При этом выделяются ферменты и токсины, которые, попадая в кровоток, могут повреждать другие органы – мозг, легкие, сердце, почки, печень. Встречается заболевание в хронической, острой и реактивной формах;– хроническое эндокринное заболевание, связанное с недостатком инсулина в крови, вследствие которого развивается состояние гипогликемии – стойкого увеличения содержания глюкозы в крови. При заболевании нарушаются все обменные процессы: углеводный, жировой, белковый, минеральный и водно-солевой;Реже встречаются:– системное наследственное заболевание, при котором поражаются железы внешней секреции, наблюдаются тяжелые нарушения функций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта;по статистике один из самых тяжелых форм рака, который редко обнаруживается на ранней стадии;Как осложнения течения заболевания встречаются киста поджелудочной железы и панкреонекроз – омертвение части или всей поджелудочной вследствие разрушения собственными ферментами.Проблемы с функцией поджелудочной железы возникают, как правило, из-за неправильного образа жизни. Это употребление алкоголя и курение, нездоровое и несбалансированное питание, потребление большого количества жиров и углеводов, дефицит в питании клетчатки (овощей и фруктов), употребление продуктов быстрого приготовления, посещение фаст-фудов. Влияет на здоровье поджелудочной и темп жизни, частые стрессы, перенапряжение.При наличии следующих симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу:боль, которая может появляться после приема пищи, употребления алкоголя, переедания. Пациента мучают опоясывающие боли, чаще это боль в области желудка, переходящая в левое подреберье, боли над пупком;боль сопровождается также диспептическими расстройствами: вздутием живота, отрыжкой, тошнотой, рвотой;возможны приступ диареи, повышение температуры;при пальпации (надавливании) на живот возникает неприятное ощущение в области пупка.Специалист, который правильно и в короткий срок сможет диагностировать проблему с поджелудочной, – это гастроэнтеролог. Для уточнения диагноза врач назначает исследования:УЗИ поджелудочной железы. Этот метод позволяет визуально оценить размер, форму, структуру органа, посмотреть проток поджелудочной;развернутый биохимический анализ крови;микроскопическое исследование кала для уточнения ферментативной функции поджелудочной железы;при необходимости назначается гастроскопия и компьютерная томография.Лечение при выявлении проблем подбирается индивидуально после обследования и уточнения диагноза. Всем пациентам с заболеваниями поджелудочной железы нужно готовиться к строгой диете на несколько месяцев. Прежде всего придется отказаться от жареных, жирных продуктов, острых и кислых блюд и приема алкоголя. В рацион обязательно должна быть включена очищенная минеральная вода.Основную рекомендацию, как сохранить здоровье поджелудочной железы, можно дать, процитировав классика А.П. Чехова: "Встав из-за стола голодным, вы наелись; если вы встаете, наевшись, – вы переели; если вы встаете переевшим – вы отравились». Таким образом, для того чтобы сберечь поджелудочную железу смолоду, важно не переедать.Также важно вести здоровый образ жизни, избегать вредных привычек. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным по всем микроэлементам. В рацион необходимо включить большое количество овощей, фруктов, при этом уменьшить употребление жира и простых углеводов, фаст-фудов и продуктов быстрого приготовления.