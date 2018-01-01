11 симптомов гормонального дисбаланса, о которых нужно знать каждой женщине

Многие важные процессы в нашем организме контролируются гормонами. Поэтому, когда по какой-то причине нарушается их выработка, это влияет на наше настроение, поведение, самочувствие и внешний вид. Но как понять, что проблема именно в гормонах и в каких именно?Врачи рассказали про основные признаки гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно.Прыщи и черные точки могут появляться из-за обычной закупорки пор. Однако врачи предупреждают, что резкие вспышки угревой сыпи очень часто связаны с гормональными изменениями в организме. Например, слишком низкий уровень андрогенов приводит к акне по всему телу. Подобное можно наблюдать в переходном возрасте, когда избавиться от прыщей очень сложно.Как говорят эндокринологи, причиной частых головных болей, помимо стресса и усталости, может быть низкий уровень эстрогена. Эстроген — женский гормон, который вырабатывается в яичниках и контролирует обменные процессы в головном и спинном мозге. Поэтому его недостаток или избыток может быть причиной мигрени и постоянно плохого настроения.Бессонница — тревожный знак, поскольку она может быть связана с недостатком гормона прогестерона. Специалист по сну Доктор Трэйси Джонсон (Dr. Traci Johnson) говорит, что прогестерон — это природный релаксант. Он успокаивает, умиротворяет и налаживает сон. Изменение его уровня чаще всего и вызывает бессонницу.Как пишет Академия психосоматической медицины, эстроген и прогестерон резко падают после родов. Поэтому некоторые женщины испытывают трудности со сном в этот период. В других случаях этого происходить не должно.Резкая потливость и жар — один из наиболее наглядных признаков, что с гормональным балансом что-то не так. Гормоны контролируют температуру нашего тела, поэтому при дисбалансе могут происходить резкие приливы жара.Как отмечают врачи, такой симптом характерен перед и после менопаузы, когда уровень гормонов непостоянен. В обычной жизни этот симптом свидетельствует о том, что с организмом что-то не так.Мы все устаем время от времени, но если вы чувствуете постоянную усталость, выжатость и измотанность даже во время отдыха — это может быть признаком гормонального дисбаланса.Врачи из Мэриленда пишут, что хроническая усталость может быть связана с нарушением выработки гормонов щитовидной железы.При гормональном сбое организм может набирать вес вне зависимости от того, какую пищу вы едите и едите ли вообще. Недостаток или избыток выработки некоторых гормонов заставляет наше тело стремительно накапливать жир и терять мышечную массу.Например, высокие уровни эстрогена, кортизола, инсулина с низким уровнем тестостерона могут приводить к накапливанию жира на животе. А низкий уровень гормонов щитовидной железы замедляет обмен веществ, что также приводит к увеличению массы тела.На чрезмерное выпадение волос могут повлиять гормоны щитовидной железы, инсулин или тестостерон. Например, гормон тестостерон делает мужчин большими и волосатыми.У женщин же избыточное количество тестостерона чаще приводит к облысению. Производный тестостерона гормон ДГТ при определенных условиях пытается уничтожить волосяные фолликулы, что приводит к выпадению волос у женщин.Наверняка многим знакома ситуация, когда из-за сильного волнения начинает «крутить» живот. Такой эффект возникает из-за гормонального всплеска во время стресса.Исследование Техасского университета показало, что на микрофлору кишечника сильно влияет высокий уровень эстрогена. Другие исследователи обнаружили, что высокие уровни гормонов яичников могут быть причиной судорог и болей в животе.Наше тело синтезирует ряд гормонов, которые ответственны за аппетит и чувство голода. Дисбаланс этих гормонов вызывает неконтролируемую тягу к еде.Врачи обнаружили, что, чтобы контролировать голод, в балансе должны быть 2 гормона — лептин и грелин. Лептин уменьшает аппетит, когда мы что-то съели, а грелин, наоборот, помогает нам понять, когда стоит перекусить.Постоянные забывчивость и рассеянность могут быть вызваны различными факторами. В том числе нарушениями работы гормонов. Все дело снова в низком эстрогене и кортизоле.Исследования показали, что падение уровня эстрогена может вызывать забывчивость, снижение ясности ума и неспособность сосредоточиться. А низкий уровень кортизола сильно влияет на кратковременную память.Изменения размеров груди — один из самых серьезных признаков нарушения в организме. Сильное снижение уровня эстрогена влияет на увлажнение и эластичность кожи. Вследствие чего грудь теряет форму, объем и изменяется ее размер.Кроме того, внутри самой груди могут появляться твердые образования, которые доставляют дискомфорт. Национальный институт рака говорит, что изменения молочной железы у женщин встречаются очень часто и, как правило, это не раковое заболевание. А происходит из-за гормональных изменений или перед менопаузой.