Сладости не угрожают здоровью

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Обследование нескольких тысяч человек, проведенное американскими диетологами, побудило их сделать вывод о том, что любовь к сладкому не приводит к болезням. Ученые установили, что любители сладкого болеют не чаще тех, кто строго контролирует свое потребление сахара или же отказался от него совсем.«Люди, которые едят сладости минимум раз в день, сталкивались с лишним весом, болезнями сердца и хроническими недугами не чаще, чем люди, балующие себя примерно раз в неделю или реже», - заявила в связи с этим диетолог Мэри Мерфи. В исследовании приняли участие 5000 человек.Предварительное анкетирование помогло установить, что 96% добровольцев ели сладкое в той или иной мере. Сопоставив объемы потребления сладкого разными людьми с их медицинскими данными, авторы с удивлением для себя констатировали, что в группе безопасности были даже те люди, которые ели сладкое в больших количествах. Оказалось, что здоровье женщин и мужчин напрямую не зависело от частоты употребления сладостей. От этого не увеличивался их риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, о чем свидетельствовали многочисленные анализы и тесты.«Нет связи между плохим состоянием здоровья и потреблением сладостей. Здоровье женщин и мужчин напрямую не зависит от того, как часто они употребляют сладое», - резюмировала в итоге руководившая исследованием Мерфи.Вместе с тем диетолог подчеркивает, что это не означает, будто есть сладкое можно в неограниченном количестве. Многое зависит от того, насколько качественные сладости употребляются людьми: чем больше в них искусственных ингредиентов, тем выше потенциал вреда.