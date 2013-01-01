Ученые назвали продукт, который поможет при нарушениях памяти

Эксперты в области здорового питания рассказали о том, что следует употреблять в пищу человеку, столкнувшемуся с нарушениями памяти. Оказывается, наиболее мощным продуктом при данной проблеме является гранат.Вы начали забывать, куда положили ключи от квартиры, возвращаетесь домой с ощущением, что не выключили газ, оставляете кошелек на прилавке магазина? Подобного рода забывчивость характерна для людей среднего и старшего возраста, а врачи довольно часто рекомендуют им налегать на миндаль, который вроде бы должен помогать при потере памяти. Но знаете ли вы о том, что гранат является гораздо более эффективным продуктом в этом вопросе? Во многом это объясняется его питательной ценностью. Гранаты не очень приятно чистить, но они сладки на вкус и обладают множеством полезных свойств - от защиты против рака и болезней сердца, до укрепления иммунитета и памяти.Всё дело в полифеноле - микронутриенте, который входит в состав граната. Он встречается во многих растительных продуктах, помогая бороться с дегенеративными болезнями. Полифенол снижает окислительный стресс и защищает мозг от неврологических и психиатрических заболеваний. Насыщенные полифенолами продукты укрепляют память и когнитивную деятельность мозга. Гранат содержит изрядное количество полифенола, что делает его очень полезным для мозга.Отметим, что нарушения памяти довольно часто наблюдаются у пациентов, прошедших через операции на сердце. В 2013 году исследователи доказали, что включение в рацион таких пациентов экстракта граната за одну неделю до и в течение 6 недель после операции защищает их от потери памяти. Особенно полезен гранат людям, у которых не развито пространственное ориентирование, из-за чего они блуждают в трех соснах. Доказано, что этот фрукт укрепляет именно эту разновидность памяти лучше остальных.