Этот продукт прекрасно подойдет для профилактики рака

Исследователи из Техаса сообщили, что им удалось доказать уникальную пользу индонезийского перца для всего организма.Оказалось, что регулярное употребление этого вида перца способствует борьбе организма с раковыми клетками и снижает шансы на образование опухолей.Во время лечения раковых опухолей индонезийский долгое перец успешно противодействует развитию рака.Отметим, что лечебные свойства перца обсуждались людьми уже около тысячи лет, но теперь исследователи доказали реальную пользу этого продукта в борьбе с одной из самых распространенных болезней современности - раком.Все дело в веществе Piperlongumine (PL), которая проявляет активность в борьбе против различных видов раковых опухолей.