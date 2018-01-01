Названы эффективные способы избавления от изжоги

Жгучие боли в животе, которые часто возникают внезапно, терпеть нет ни сил, ни желания.К счастью, существуют множество народных и медикаментозных способов справиться с этим симптомом, которые в большинстве случает пересекаются по принципу действия.По утверждению народных целителей, это один из наиболее эффективных способов побороть изжогу. Картофельный фрэш помогает понизить кислотность желудка, которая является одной из основных причин появления изжоги. В корнеплоде содержатся соли кальция и магний, которые нейтрализуют действие соляной кислоты.На втором месте по эффективности после картофельного сока из списка народных препаратов находится ромашка. Достаточно одной чашки чая из этого растения, чтобы быстро почувствовать себя здоровым. В ромашке содержится вещество хамазулен, которое обладает противовоспалительным и нейтрализующим свойством, за счет чего нормализуется состояние.Если у вас нет непереносимости лактозы, выпейте стакан молока или йогурта. В них содержатся микроэлементы, в частности, большое количество кальция, которые нейтрализуют действие соляной кислоты и помогают избавиться от изжоги и предотвратить ее появление. Помимо того, сами по себе молочные продукты – это белок, являющийся природным антацидом, понижающим кислотность желудка.Этот напиток больше знаменит как эффективный борец с коликами у маленьких детей. Он помогает справиться с газообразованием, распиранием кишечника и, соответственно, болями. Но! Укроп, благодаря наличию эфирного масла, еще и нормализует кислотность в желудке и быстро справляется с изжогой.Альтернатива народным средствам, работающим за счет наличия микроэлементов – препараты на основе гидроокиси алюминия и магния. Они также работают по принципу нейтрализации соляной кислоты, за счет чего быстро помогают избавиться от изжоги. Только принимать эти лекарства нельзя детям до 6 лет, а также пациентам с нарушением функции почек.«Скорая помощь» на основе растений, в частности, корня аира, волчьей ягоды, укропа, фенхеля, ромашки и т.д. Они «гасят» кислоту, а также оказывают спазмолитическое действие. Но детям до 6 лет такие средства принимать нельзя. Также они противопоказаны при беременности, лактации, пониженной кислотности желудка и почечной недостаточности.Препараты, содержащие дружелюбные для пищеварительного тракта бактерии, наведут порядок в микрофлоре и восстановят кислотность желудка. Действуют они сродни молоку или натуральному йогурту. Но в отличие от последних, таблетки быстро сработать не смогут ввиду отсутствия быстродействующих компонентов, в частности, кальция. Единственные противопоказания к ним – индивидуальная непереносимость.