Медики выяснили, как часто нужно мыть голову

Большинство людей склонно полагать, что при частом воздействии шампуней и воды наши волосы теряют ценный кожный жир, который обеспечивает их защитную функцию.Однако не стоит беспокоиться по этому поводу: к счастью, человеческий организм имеет свойство быстро восстанавливаться, поэтому уже через месяц волосы, которые находились до этого в ужасном состоянии, значительно улучшат свой внешний вид за счет активной деятельности сальных желез. Кроме того, современные шампуни достаточно бережно относятся к коже головы и волосам.Некоторых из нас от регулярного мытья головы останавливает риск появления перхоти. Но перхоть, как известно, грибковое заболевание и ее проще «заполучить» надев головной убор другого человека, который страдает подобной неприятностью. Также перхоть может передаться через чужую расческу, что наиболее вероятно.Легенды о том, что перхоть появляется из-за привыкания к шампуню, не имеет под собой оснований. Но в случае с использованием шампуня, может возникнуть шелушение кожи головы при неправильном подборе средства, ведь кожа в этой части тела у всех разная, следовательно, и состав шампуня может быть индивидуален для каждого члена одной семьи.Не смотря на то, что шампунь совсем недолго находится на волосах, — не стоит экономить на этой статье расхода. Слишком дешевые шампуни часто содержат синтетические сульфаты, которые могут вызывать сухость и раздражение при ежедневном использовании.Для этих целей используются специальные косметические средства. При выборе шампуня обязательно обращайте внимание на состав. В шампунь должны входить дополнительно различные масла и витамины. Также на упаковке бывает указанно, что данное средство подходит для ежедневного использования.Мыть голову детским шампунем — можно и нужно! Так как детская кожа очень нежная, производители стараются уменьшить концентрацию химических веществ или вовсе свести их на нет. Мытье головы детским шампунем поможет сохранить волосы и не подвергать их структуру агрессивному воздействию химии.Не забывайте о том, что помимо специальных шампуней, следует также пользоваться бальзамом для кожи головы, он способствуют увлажнению и восстановлению волос. Если вы моете голову ежедневно, применяйте бальзам примерно через день. Этого будет достаточно для поддержания необходимого уровня влажности волос.Различные маски, как косметические, так и изготовленные в домашних условиях по народным рецептам следует использовать не менее 1 раза в неделю.Следуя этим простым советам вы сможете до самой старости сохранить густоту, блеск и шелковистость ваших волос.