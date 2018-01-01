Эти упражнения помогут женщинам выглядеть моложе
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sundaynews.info.
Лицевая йога помогает всего через 4-5 месяцев тренировок выглядеть на 2-3 года моложе.
Специалисты фотографировали женщин до и после курса упражнений и сравнивали результаты.
Секрет успеха заключается в том, что подобного рода тренировки увеличивают размер мышц лица, делая щеки более полными и твердыми.
При этом такой физкультурой можно заниматься в любое удобное время, а не только в спортзале.
Алам рекомендует женщинам всех возрастов выполнять такие упражнения, как внезапное удивление, высовывать язык как можно чаще и в течение полуминуты ходить с надутыми щеками.
Данные приемы йоги для лица американский профессор рекомендует выполнять на протяжении 30 минут каждый день.
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