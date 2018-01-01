Эти упражнения помогут женщинам выглядеть моложе

По мнению ученых Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс, для того, чтобы женщины выглядели на несколько лет моложе своего возраста, необходимо ежедневно выполнять несложные упражнения для тренировки мышц лица.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sundaynews.info.Лицевая йога помогает всего через 4-5 месяцев тренировок выглядеть на 2-3 года моложе.Специалисты фотографировали женщин до и после курса упражнений и сравнивали результаты.Секрет успеха заключается в том, что подобного рода тренировки увеличивают размер мышц лица, делая щеки более полными и твердыми.При этом такой физкультурой можно заниматься в любое удобное время, а не только в спортзале.Алам рекомендует женщинам всех возрастов выполнять такие упражнения, как внезапное удивление, высовывать язык как можно чаще и в течение полуминуты ходить с надутыми щеками.Данные приемы йоги для лица американский профессор рекомендует выполнять на протяжении 30 минут каждый день.