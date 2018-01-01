Что такое новогодняя депрессия?



постоянное угнетенное состояние



упадок сил, не проходящий даже после отдыха



гиперсомния – наличие избыточной длительности ночного сна, эпизоды чрезмерной сонливости в дневное время



симптом полифагии – нарушение в пищевом поведении, выражающееся в усилении аппетита и патологической прожорливости, при котором индивид ощущает мучительную потребность в пище



снижение полового влечения.



Новогодняя депрессия – это подавленное состояние, сопровождающееся тревогой и нежеланием участвовать во всеобщем празднике. Ученые считают, что это явление имеет определенные причины.Когда нужно бить тревогу?Новогодняя хандра у многих людей протекает легко, без особых последствий и заканчивается сама собой. Поэтому очень важно не пропустить тот момент, когда легкая печаль и сожаления о несбывшемся перерастает в настоящую тяжелую клиническую депрессию. Кроме того, нужно знать, что именно после новогодних праздников часто обостряется заболевание, которое называется сезонным аффективным расстройством. Какие признаки должны вас насторожить?Если вы нашли у себя или кого-то из близких один или сразу несколько из перечисленных симптомов, вам необходимо обратиться к врачу за помощью.Причины новогодней депрессииПсихологи считают, что причин у новогодней депрессии может быть несколько. К концу года накапливается множество дел на работе; все люди подводят итоги прошедшего года, оценивая, что из запланированного было выполнено, а что – нет. Новогодние праздники также несут и финансовое бремя: нужно готовиться к празднику, покупать подарки, организовывать новогодний стол, на который многие тратят последние деньги, после празднования Нового года оказываясь «на мели».Важной причиной возникновения депрессии психологи считают и тот факт, что многие в Новый год ждут «чуда» и заметных перемен, но когда после праздника ничего не меняется, людей настигает мощное разочарование. Свой вклад в новогоднюю депрессию могут вносить и фильмы с новогодней тематикой. Сказки с хорошим концом и торжеством добра создают нереалистичные ожидания не только у детей, но и у многих взрослых. И зачастую сравнение окружающей действительности со сказочными сюжетами ввергает зрителей в пучину новых переживаний о том, что жизнь идет под откос.Положение может усугубить прием алкоголя, который, как известно, только углубляет негативные переживания. Кроме того, избыток общения с не очень близкими людьми, что часто бывает на новогодних корпоративах, тоже может сыграть свою роль: такое общение истощает силы и уничтожает праздничное настроение.Новогодняя депрессия – чаще всего временное явление, которое проходит, как только суета новогодних праздников остается позади. Однако если вы заметили, что упадок сил и настроения не проходит со временем, а симптомы депрессии затянулись надолго, очень важно вовремя обратиться за профессиональной помощью.