4 причины болей при половом акте

Причин болезненных ощущений при половом акте может быть довольно много – от воспалительных процессов до онкологических заболеваний. Окончательно разобраться в причинах болей может только специалист.Боли при половом акте могут быть обусловлены инфекционно-воспалительным процессом наружных половых органов и влагалища. Кроме того, причиной болей могут быть воспаление яичников и придатков матки: в таком случае женщина будет ощущать также ноющую боль внизу живота, не исключено также, что ее будет беспокоить повышенная температура.На первых стадиях рак шейки матки, как правило, не дает о себе знать, но на 3-4 стадиях он будет вызывать боли во время половых актов. Кроме того, при таком раке женщина может отмечать кровянистые или темно-коричневые выделения из половых путей после секса.Опухоли и кисты яичников в некоторых случаях тоже могут быть причиной болей при половых актах. В состоянии покоя женщину могут также беспокоить ноющие или тянущие боли в правой или левой подвздошной области.Эндометриоз – заболевание, при котором клетки эндометрия разрастаются в нетипичных местах – в мышечном слое матки, в яичниках, в брюшной полости и так далее. В некоторых случаях, в зависимости от расположения очагов эндометриоза, женщина может испытывать боли во время половых актов.Сухость влагалища – еще одна причина болей при половом акте. Причин сухости может быть много: гормональные сбои, прием антидепрессантов или противозачаточных таблеток, кормление грудью, менопауза.Если Вас беспокоят боли во время полового акта, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выяснить их настоящую причину и получить при необходимости советы и назначения.