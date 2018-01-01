4 причины болей при половом акте
Воспалительные заболевания
Боли при половом акте могут быть обусловлены инфекционно-воспалительным процессом наружных половых органов и влагалища. Кроме того, причиной болей могут быть воспаление яичников и придатков матки: в таком случае женщина будет ощущать также ноющую боль внизу живота, не исключено также, что ее будет беспокоить повышенная температура.
Злокачественные новообразования
На первых стадиях рак шейки матки, как правило, не дает о себе знать, но на 3-4 стадиях он будет вызывать боли во время половых актов. Кроме того, при таком раке женщина может отмечать кровянистые или темно-коричневые выделения из половых путей после секса.
Опухоли и кисты яичников в некоторых случаях тоже могут быть причиной болей при половых актах. В состоянии покоя женщину могут также беспокоить ноющие или тянущие боли в правой или левой подвздошной области.
Эндометриоз
Эндометриоз – заболевание, при котором клетки эндометрия разрастаются в нетипичных местах – в мышечном слое матки, в яичниках, в брюшной полости и так далее. В некоторых случаях, в зависимости от расположения очагов эндометриоза, женщина может испытывать боли во время половых актов.
Сухость влагалища
Сухость влагалища – еще одна причина болей при половом акте. Причин сухости может быть много: гормональные сбои, прием антидепрессантов или противозачаточных таблеток, кормление грудью, менопауза.
Если Вас беспокоят боли во время полового акта, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы выяснить их настоящую причину и получить при необходимости советы и назначения.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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