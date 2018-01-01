Названа новая опасность для курящих людей

Курение может лишить способности чувствовать вкус пищи. К такому выводу пришли британские ученые в результате своего исследованияДоктор Суреша Багга, написавший научную статью о вреде курения для вкусовых ощущений, заявил, что сигаретный дым подавляет рецепторы и снижает аппетит. Кроме того, курение замедляет метаболизм, а значит повышает риск набора веса.По данным исследования, полностью никотин выходит из тела лишь через 72 часа после последней выкуренной сигареты. Однако вкус к курильщикам вернется еще нескоро. Рецепторы будут забиты на протяжении следующих трех месяцев. Кроме того, бросившие пагубную привычку будут испытывать раздражительность, низкую работоспособность и депрессию.Также специалист дал несколько советов по тому, как нужно питаться после отказа от курения. Для эффективного преодоления зависимости следует избегать шоколада, но активнее употреблять орехи и фрукты.