Лук и чеснок - универсальная защита против рака

Лук и чеснок - уникальные продукты, которым под силу защитить организм от развития рака. В этом убеждены французские ученые. Недаром в древности люди активно потребляли данные продукты.В основном позитивный эффект лука, в том числе лука-шалот и репчатого лука, и чеснока ученые связывают с их противовоспалительными свойствами. Кстати, в прошлом году было также проведено исследование, касавшееся лука. Оказалось, красный лук имеет уникальный состав.Ученых заинтересовало в составе вещество из класса антоцианов, отвечающее за характерный цвет этого лука. Выяснилось: оно тормозит распространение опухолей. Еще в красном луке есть флавоноид кверцетин, уменьшающий размер опухолей. В целом противораковый эффект достигается за счет того, что лук активирует биологические пути, заставляющие раковые клетки убивать себя.Создается крайне неприятная для опухолей среда, нарушаются связи между раковыми клетками, что приводит к подавлению заболевания. Известно: ученые обрабатывали клетки рака кишечника кверцетином, который получили из пяти типов лука. Самым эффективным был именно красный лук, хотя на рак воздействует любой лук.