104-летняя американка поделилась нестандартным «секретом долголетия»

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Тереза Роули, которая родилась и прожила всю жизнь в США, 1 января отметила свой 104 день рождения и поделилась своим "секретом долголетия".Тереза рассказала, что родилась в штате Иллинойс в 1914 году, а после много раз переезжала."Я удивлена, что мне 104 года. Мне просто не верится, что я могу быть такой старой. Когда мне исполнилось 100 лет, я думала, что мне никогда не будет 104, я думала, что к этому времени уйду. Но этого не случилось", - сказала Роули.Она считает, что причина ее долголетия кроется в ежедневном употреблении ее любимого напитка – диетической колы."Я пью ее, потому что мне это нравится. Я хожу в магазин по средам, чтобы купить диетической колы. У меня полный мешок пустых банок, которые мне нужно сдать, чтобы купить больше диетической колы", - поделилась пожилая американка.Роули говорит, что она выпивает по крайней мере одну банку напитка каждый день.Диетическая кола появилась в США в 1982 году, когда американке было 68 лет. Однако ученые не считают, что содовая продлила жизнь Роули на 36 лет, поскольку, согласно их исследованиям, этот напиток, не смотря на низкое содержание калорий, может стать причиной ожирения и диабета, а также инсульта и деменции.