Как легко справиться с похмельем?

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Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление алкогольных напитков может привести к возникновению похмелья, которое характеризуется головной болью, вялостью и тошнотой. Существует 3 основных аспекта борьбы с похмельем: еда, напитки и лекарственные средства.1. Все знают, что нельзя пить на голодный желудок! Так алкоголь всасывается быстрее. Если с употреблением достаточного количества пищи с вечера не сложилось, то восполните потери утром.Яичница является прекрасным источником аминокислот, поможет нормализовать обмен веществ и физиологическую функцию печени. Также в яйцах содержится цистеин, который помогает разрушать ацетальдегид, который и провоцирует развитие похмелья.Тарелка куриного бульона пополнит запасы натрия, цистеина и запасы воды в организме.Британские ученые утверждают, что сэндвич с беконом является лучшим средством от похмелья. В сале содержится большое количество аминокислот, а хлеб насытит ослабленный организм быстрыми углеводами.Фруктоза, содержащаяся в фруктах, позволяет восполнить энергетические запасы организма, в то же время ускоряя процесс выведения токсинов, которые могут повредить печень. Кроме того, во фруктах содержится большое количество клетчатки, которая помогает вывести побочные продукты распада алкоголя.2. По мере обезвоживания организма вероятность возникновения похмелья повышается. Поэтому крайне важно обеспечить свой организм необходимым количеством жидкости.Конечно же, необходима чистая вода. Желательно выпить пару стаканов таковой еще перед сном. Весь день после застолья необходимо пить чистую воду маленькими глотками. Даже если вы не испытываете жажды.Для восстановления организма хорошо пить яблочный и клюквенный сок. В них содержится фруктоза, которая дает организму энергию, повышает метаболизм и помогает выводить токсины. А вот от цитрусовых стоит воздержаться, так как они раздражают слизистую оболочку желудка.Рассол содержит уксус, соль и воду, которые восполняют уровень электролитов и натрия в организме.Имбирный и мятный чай помогут избавиться от тошноты, а кофеин, который содержится в кофе, расширяет кровеносные сосуды, что помогает в борьбе с головной болью, способствуя снижению внутричерепного давления.3. Лекарственные средства помогут справиться с головной болью, тошнотой и вывести токсины из организма. Активированный уголь, цитрамон, анальгин и другие безрецептурные препараты вам в помощь!Стоит помнить, что единственный способ совсем избежать похмелья — не пить вовсе!