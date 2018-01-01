Потребление травяного чая может быть опасным
Основные опасности для любителей травяных чаев можно свести к трем основным аспектам: (1) небезвредная природа растений; (2) неадекватные экологические условия произрастания; (3) возможность попадания в смесь растений других видов. Рассмотрим все эти аспекты подробнее.
1. Вредные компоненты травяного чая.
Многие сорта травяных чаев изначально содержат токсические вещества. Употребляя чай ради одного полезного свойства, мы можем наносить своему здоровью вред в неожиданном месте. Например, популярное растение из Южной Африки - ройбуш – содержит вредные для печени пирролизидиновые алкалоиды. Чай из мяты приводит к сильному расширению кровеносных сосудов, отчего может неожиданно резко снизиться артериальное давление. Многие травяные чаи разжижают кровь и способствуют кровотечениям. Длительное потребления одного и того же чая может привести в опасному накоплению в организме определенных веществ.
2. Травы собирают и в грязных местах.
Никогда нельзя точно сказать, в каком месте было собрано растение, оказавшееся в вашем чайном пакетике. Возможно, оно росло у дороги или вблизи химического предприятия. Вместе с чаем вы можете получить приличную дозу тяжелых металлов или других ядовитых веществ.
3. В сбор нередко попадают сорняки и другие посторонние растения.
Часто сбор трав осуществляется с помощью технических средств. В противном случае чай стоил бы очень дорого. Поэтому неизбежно попадание в чай посторонних растений, которые могут оказаться ядовитыми или вызывающими аллергию. Нередко встречаются растения, например, с одинаковой формой листьев, что мешает правильной сортировке. Все это несет угрозу здоровью и жизни человека.
Во избежание вреда для здоровья необходимо покупать травяной чай только надежного производителя, заваривать растения россыпью, а не пакетиком, не пить часто один и тот же сбор.
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