Потребление травяного чая может быть опасным

Немецкие эксперты напоминают об осторожности в потреблении травяных чаев: их качество и безопасность не всегда отвечают нашим ожиданиям.Основные опасности для любителей травяных чаев можно свести к трем основным аспектам: (1) небезвредная природа растений; (2) неадекватные экологические условия произрастания; (3) возможность попадания в смесь растений других видов. Рассмотрим все эти аспекты подробнее.Многие сорта травяных чаев изначально содержат токсические вещества. Употребляя чай ради одного полезного свойства, мы можем наносить своему здоровью вред в неожиданном месте. Например, популярное растение из Южной Африки - ройбуш – содержит вредные для печени пирролизидиновые алкалоиды. Чай из мяты приводит к сильному расширению кровеносных сосудов, отчего может неожиданно резко снизиться артериальное давление. Многие травяные чаи разжижают кровь и способствуют кровотечениям. Длительное потребления одного и того же чая может привести в опасному накоплению в организме определенных веществ.Никогда нельзя точно сказать, в каком месте было собрано растение, оказавшееся в вашем чайном пакетике. Возможно, оно росло у дороги или вблизи химического предприятия. Вместе с чаем вы можете получить приличную дозу тяжелых металлов или других ядовитых веществ.Часто сбор трав осуществляется с помощью технических средств. В противном случае чай стоил бы очень дорого. Поэтому неизбежно попадание в чай посторонних растений, которые могут оказаться ядовитыми или вызывающими аллергию. Нередко встречаются растения, например, с одинаковой формой листьев, что мешает правильной сортировке. Все это несет угрозу здоровью и жизни человека.Во избежание вреда для здоровья необходимо покупать травяной чай только надежного производителя, заваривать растения россыпью, а не пакетиком, не пить часто один и тот же сбор.