Диетологи назвали 7 самых тяжелых для организма продуктов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Диетологи составили список продуктов, которые тяжелее всего перевариваются организмом. В этот список вошли не только всем известные тяжелые для переваривания продукты, но и некоторые полезные овощи. Итак, какие продукты дольше всего перевариваются организмом?Жареные продукты требуют больше всего времени, чтобы организм полностью успел их переработать. К примеру, жареный шашлык целиком усваивается и перерабатывается в течение трех дней. Но тяжелее всего организме перерабатывать продукты, содержащие жир, которые дополнительно поджариваются на растительном масле.Острые блюда опасны тем, что они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта, и организму требуются дополнительные усилия, чтобы нейтрализовать раздражение. Медики рекомендуют отказаться от острых продуктов (красный перец, чеснок, лук) тем, у кого имеются проблемы с ЖКТ.Этот продукт является натуральным источником растительного белка и очень полезен для здоровья. Но есть другая сторона медали. Фасоль богата олигосахаридами, которые долго усваиваются и способствуют газообразованию, из-за чего возникают неприятные ощущения внизу живота, вздутие.Прежде чем готовить фасоль, ее следует предварительно замочить, советуют эксперты.Зеленый и репчатый лук полезен для иммунной системы, он обладает антивирусными и антибактериальными свойствами. Но для пищеварительной системы этот продукт, все таки, тяжелый. Лук раздражает слизистую желудка и приводит к газообразованию.Белокочанная Капуста тяжело переваривается из-за содержания в ней специального вещества углевода раффиноза.Соки из цитрусовых раздражают слизистую желудка и повышают кислотность в организме.В шоколаде содержится кофеин и жиры. В сочетании эти два ингредиента тяжело перевариваются организмом. А в состав мороженого входит молоко и жиры, эта смесь также нагружает пищеварительную систему.