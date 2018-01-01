Этот овощ поможет эффективно очистить печень

Американские ученые из Йельского университета установили, что тыква положительно влияет на работу печени, очищая ее.Исследователи советуют есть этот овощ как сам по себе, так и в составе других блюд.Как утверждают специалисты, людям с нарушенным функционированием печени необходимо обязательно включить в рацион свежие салаты с тыквой и оливковым маслом. Особенно их следует употреблять утром в качестве завтрака.Тыкву рекомендуется употреблять натощак, таким образом она поможет избавиться от проблем с пищеварением.Очень полезной является тыква, приготовленная в духовке, так она сохраняет большее количество необходимых витаминов и глюкозы.