Этот овощ поможет эффективно очистить печень

Американские ученые из Йельского университета установили, что тыква положительно влияет на работу печени, очищая ее.

Исследователи советуют есть этот овощ как сам по себе, так и в составе других блюд.

Как утверждают специалисты, людям с нарушенным функционированием печени необходимо обязательно включить в рацион свежие салаты с тыквой и оливковым маслом. Особенно их следует употреблять утром в качестве завтрака.

Тыкву рекомендуется употреблять натощак, таким образом она поможет избавиться от проблем с пищеварением.

Очень полезной является тыква, приготовленная в духовке, так она сохраняет большее количество необходимых витаминов и глюкозы.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил microb в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь