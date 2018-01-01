Этот овощ поможет эффективно очистить печень
Исследователи советуют есть этот овощ как сам по себе, так и в составе других блюд.
Как утверждают специалисты, людям с нарушенным функционированием печени необходимо обязательно включить в рацион свежие салаты с тыквой и оливковым маслом. Особенно их следует употреблять утром в качестве завтрака.
Тыкву рекомендуется употреблять натощак, таким образом она поможет избавиться от проблем с пищеварением.
Очень полезной является тыква, приготовленная в духовке, так она сохраняет большее количество необходимых витаминов и глюкозы.
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