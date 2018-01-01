Эти пять правил нужно запомнить каждой женщине

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У большинства женщин правильная гигиена интимной зоны занимает много времени, усилий и хлопот.Особое внимание уделяется выделениям из влагалища — их неприятный или специфический запах заставляет женщину волноваться.Беспокойство обосновано, так как неприятный запах столь деликатной зоны может быть симптомом инфекции или ряда гинекологических заболеваний.Однако некоторым женщинам это отнюдь не мешает прибегать к временным решениям проблемы, например, использовать духи и продукты по уходу, которые зачастую только усугубляют ситуацию.Кроме того, важно знать, что естественная микрофлора влагалища имеет кислую среду, поэтому легкий кисловатый запах является нормой. Соблюдайте эти 5 простых рекомендаций по уходу за интимной зоной, и тогда проблемы неприятного запаха и некоторых заболеваний половой системы будут для вас неактуальны.Это не означает, что нужно наносить больше мыла либо заменить его на хозяйственное с высоким содержанием щелочи в составе. Все наоборот. Вы должны пользоваться средством с подходящим для этой деликатной зоны уровнем рН.Также правильной привычкой является подмывание теплой водой. Важно помнить, что здоровая микрофлора влагалища состоит из миллионов полезных бактерий и микроорганизмов, которые подавляют размножение вредоносных микробов.Достаточный объем ежедневно выпитой воды — это ключ к правильному функционированию всего организма в целом, в том числе и репродуктивных органов, которые от природы при должном уходе способны поддерживать естественные защитные функции.Хотя это может звучать немного странно, но из-за высокого содержания пробиотиков и лактобактерий йогурты помогают поддерживать уровень рН во влагалище на соответствующем уровне, что в свою очередь защищает женщину от появления грибков и бактерий, вызывающих неприятный запах.Доказано, что женщины, которые регулярно употребляют свежие фрукты, реже страдают от вагинальных инфекций и, как следствие, не испытывают проблем с неприятным запахом в интимной зоне.Рекомендуется посещать гинеколога не меньше одного-двух раз в год, а также сразу при возникновении таких симптомов, как неспецифичный запах или цвет выделений, зуд, жжение.Каждая женщина должна уделять особое внимание интимной гигиене с учетом индивидуальных особенностей.