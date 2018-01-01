Уход за кожей после 30 лет: как избежать старения?

Сегодня у некоторых женщин, жизнь состоит из постоянно строгих диет, неполноценного сна. Все это способствует образованию в человеческом организме радикалов и энзимов, которые деформируют коллагеновые и эластиновые волокна.Уже нет той упругости кожи, ухудшается кровообращение, снижается иммунитет. Когда же все-таки начинать уход за кожей?Ученые утверяют, что когда проходит половое созревание, начинает стареть кожа. В 20-25 лет, достаточно ухаживать за собой по минимуму, чтобы кожа была в порядке. А вот женщинам постарше, в возрасте 25-30 лет, становится сложней ухаживать и сохранять хорошее состояние кожи.Косметологи выделяют четыре типа естественного старения кожи, а именно: хронологическое, гормональное, фотостарение, миостарение.При миостарении, появляются морщины в области уголков глаз и рта. Фотостарение появляется от воздействия лучей ультрафиолета. Гормональное старение происходит в случае уменьшения полового гормона эстрадинола когда идет период климакса.Эти процессы вы никак не остановите, но замедлить их можно. Кожа в основном стареет не от вашего возраста, а именно от воздействия среды в которой вы живете.Какое средство выбрать?Выбирайте всегда средства известных популярных марок. Рекомендуется отдать предпочтение фирмам, которые занимаются выпуском «антивозростных» средств и больше уделяют внимание омолаживающим средствам с научной и медицинской стороны.