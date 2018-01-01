Медики назвали важный источник человеческого здоровья

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Соль масляной кислоты бутират служит главным источником энергии для клеток кишечника. Он является важным фактором поддержания здоровья, поскольку укрепляет кишечный эпителий и стабилизирует локальный иммунитет.Хронический дефицит бутирата связан с развитием сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.Ученым из Института инфектологии им. Гельмгольца (HZI) удалось разработать метод, с помощью которого они узнали разнообразие синтезирующих бутират бактерий. Подробно об исследовании сообщает журнал mSystems.Ученые из HZI выяснили, что в среднем более 20 видов бактерий микрофлоры кишечника могут синтезировать бутират. Это многообразие помогает обеспечивать функциональную стабильность микробиома и уменьшать эффект его грубых нарушений, например, связанных с применением антибиотиков.При этом число синтезирующих бутират бактерий значительно увеличивается при питании, содержащем больше растительных компонентов.