Врачи рассказали, как справиться с защемлением седалищного нерва

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Воспаление седалищного нерва может провоцировать боли с отдачей в область поясницы, паха, ягодицы, задней поверхности ноги. Существует эффективный комплекс спортивных упражнений для устранения боли седалищного нерва.Они несложные. За день необходимо совершить пять подходов для проведения данного комплекса занятий.- Поза «лёжа на спине». Ноги вытянуты и расслаблены. Обхватить колено больной ноги руками, подтянуть согнутую конечность к груди, остаться в таком положении на 20 секунд и опустить ногу. Начинать следует с трех упражнений, увеличивая постепенно их до 12, пишет med2.ru. Повторить всё со здоровой ногой.- Прямо встать. Наклониться вперёд, голову опустить насколько это возможно. Лоб попробовать приблизить к коленям, остаться в данном положении секунд 15 и вернуться в исходное положение. Повторить упражнение трижды, постепенно увеличивая с каждым подходом их до 12.- Встать прямо. Поставить впереди себя стул спинкой к себе. Больную ногу положить на спинку стула. Обхватить руками стопу, попробовать дотянуться до колена лбом и задержаться на 10 секунд. Сделать то же самое с другой ногой. Повторить три таза. С каждой следующей разминкой увеличивать до 12.- Положение лёжа на спине, ноги согнуты в коленях. Мышцы спины расслаблены, а мышцы ягодицы и живота напряжены. Приподнять вверх таз, задержаться на 15 секунд, и вернуться в исходное положение. С первым заходом сделать три упражнения, увеличивая с каждым следующим подходом их на одно.- Лечь спиной на пол, колени согнуть, руки за головой сомкнуть. Приподнять голову, верхнюю часть тела, зафиксировать положение до 5 секунд и медленно опуститься на пол. Повторить упражнение 5 раз. Постепенно увеличивая до десяти.- Принять положение лёжа на животе. Голову, верхнюю часть тела приподнять как можно выше, задержаться на 10 секунд и опуститься на пол. Минимальное количество упражнений – 5. Каждый подход постепенно увеличивать их до 12.