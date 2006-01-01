Зимний фитнес: как укрепить иммунитет

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В холодную пору, когда за окном бушует пронизывающий ветер, а столбик термометра уходит в минус, хочется поскорее обернуться в теплый плед, выпить чашечку кофе вприкуску с плиткой шоколада и погрузиться в просмотр интересного фильма. А между тем, малоподвижный образ жизни является причиной набора лишнего веса, развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронической усталости, депрессии.Зима — не повод унывать и впадать в спячку! И, уж тем более, не повод отказываться от двигательной активности, ведь спорт является неотъемлемой частью отменного здоровья. Абонемент в тренажерный зал или плавательный бассейн — конечно, хорошо, но лучше отдать дань занятиям на свежем воздухе. Они подарят хорошее настроение, стройную фигуру и, что немаловажно, крепкий иммунитет!Катание на коньках — не просто спорт, но еще и прекрасный способ отдохнуть после утомительных трудовых будней. Чтобы ощутить благоприятное воздействие зимнего фитнеса на льду, совсем не обязательно становиться профессионалом. Достаточно научиться стоять на коньках, уметь притормаживать в экстренной ситуации, выполнять простые движения и посещать каток не менее двух раз в неделю. Уже спустя месяц, максимум два, вы обретете уверенность в своих силах, станете выносливее и стройнее. Последний аспект особенно актуален для тех, кто вступил на тропу войны с лишним весом.Снижение веса и прилив энергии — не единственные положительные аспекты пребывания на льду. Катание на коньках способствует укреплению мышц, особенно ног и ягодиц. Также в процессе разрабатываются мышцы пресса, спины и плечевого пояса. В результате тело обретает изящные очертания, а кожа — упругость, эластичность и атласную гладкость. Кстати, катание на коньках является отличным способом борьбы с ненавистным целлюлитом. Уже к концу зимы, благодаря интенсивным и регулярным тренировкам, «апельсиновая корочка» у женщин станет менее выраженной.Нельзя не отметить, что катание на коньках является прекрасным профилактическим средством против простуды и гриппа, ведь полезное занятие способствует укреплению иммунитета и улучшению настроения, даже если за спиной у человека кроется масса проблем. А еще зимний фитнес на льду минимизирует риск развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Во втором случае благотворное влияние наблюдается лишь при соблюдении правил дыхания. Дышать рекомендуется только через нос, иначе морозный воздух не успевает согреться.Исследования Лондонского Университета Брунеля показали, что физические нагрузки, которые осуществляют, одновременно слушая динамичные мелодии, повышают эффективность занятий, поскольку способствуют увеличению интенсивности на 20%.Ледолазание — относительно новый вид зимнего фитнеса. И нужно отметить, экстремальный! Явно не для слабых духом и плохо развитых физически людей. Ведь в процессе человек вынужден преодолевать крутые ледовые склоны, в том числе замерзшие водопады, и одновременно активно работать специальным снаряжением, порой имеющим значительный вес.Ледолазание относят к группе физически тяжелого спорта. По своей сути, оно является силовой акробатикой, которая предполагает работу всех групп мышц. К нему не следует прибегать тем, кто страдает заболеваниями опорно-двигательного аппарата (в том числе после перенесенных травм) и сердечно-сосудистой системы, а также при неустойчивой психике.Когда-то ледолазание считалось исключительно способом получения адреналина, ныне его рассматривают в качестве метода повышения выносливости организма, улучшения координации и гибкости. Оно же положительно влияет на иммунную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. А поскольку во время восхождения человек вынужден решать головоломки, как быстрее пройти маршрут без вреда для здоровья и достигнуть вершины, он учится правильно планировать и анализировать свои действия.Западные ученые провели исследования, которые показали, что двигательная активность на свежем воздухе дарит омолаживающий эффект. Этот аспект обусловлен тем, что в процессе занятий лимфа активно циркулирует, а кровоток усиливается, что способствует улучшению тонуса кожи и минимизированию морщин.Катание на лыжах относят к анаэробным нагрузкам, то есть физической активности низкой интенсивности. Активное передвижение по снегу задействует сразу несколько групп мышц, но особенно эффективно развиваются мышцы бедер, спины и плечевого пояса. Также катание на лыжах способствует укреплению опорно-двигательного аппарата.Нельзя не отметить, что ходьба на лыжах в холодную пору закаливает человеческий организм, а значит, повышает иммунитет и препятствует частой заболеваемости простудой и гриппом. А еще катание благотворно влияет на психоэмоциональное состояние, ведь красота заснеженного парка и свежий воздух дарят уйму положительных эмоций. Отдельно стоит затронуть тему воздуха. Зимой он гораздо чище, нежели летом, поскольку снежный покров, словно губка, вбирает в себя львиную долю загрязнений, выделяемых автотранспортом и заводами.Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что ходьба на лыжах способствует укреплению дыхательной и сердечно-сосудистой систем, ведь в процессе дыхания резко возрастают легочная вентиляция и, соответственно, газообмен, также увеличивается и сила сокращения сердечной мышцы, благодаря чему она становится более выносливой. Нельзя не отметить, что катание на лыжах ускоряет процесс снижения веса. И, кстати, для людей, которые страдают ожирением, лыжная ходьба — наиболее оптимальный вариант физических нагрузок, ведь при движении вес тела распределяется на ноги и лыжные палки, что позволяет минимизировать нагрузку на позвоночник и поясницу.Чтобы фитнес в зимнюю пору принес только пользу, учтите следующие правила:приобретите качественную одежду и обувь, желательно из ветро- и влагостойких материалов;запаситесь термобельем, надевайте его, когда температура воздуха на улице опускается ниже -5°С;не прибегайте к тренировкам, если температура на улице ниже -20°С;перед началом занятий обязательно проведите разминку;с целью похудения занимайтесь зимними видами фитнеса не менее 3-х раз в неделю по 1 часу;питайтесь полноценно и правильно, принимайте витамины и минералы.Снежковый фитнес или, как его называют в стране Восходящего Солнца, юкигассен, — пожалуй, самый популярный вид фитнеса, который полезен и уместен для людей всех возрастов. Привычная детская забава — не только веселое времяпрепровождение на свежем воздухе, но и эффективный способ укрепления иммунитета. К тому же, игра в снежки улучшает координацию, развивает зоркость и меткость, что особенно важно для детей. Нельзя не отметить, что снежковый фитнес укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает психоэмоциональный фон.Юкигассен признан официальным видом спорта в Японии. Его зарегистрировали в далеком 1987 году. Суть игры заключается в противодействии двух команд и закидывании противника снежными комками, которых на счету каждой команды всего 90 штук. Цель игры — захватить флаг противника. Сегодня соревнования по юкигассену проводятся не только в Японии, но и в некоторых европейских странах. Россия, в свою очередь, впервые приняла участие в командном снежковом спорте в 2006 году.Катание на санках или тюбинге, да еще и с ветерком, — отличный способ отдохнуть от трудовых будней и зарядиться хорошим настроением. Правда, после необременительного спуска следует утомительный подъем в гору, который способствует проработке икроножных мышц. Сложно поверить, но час беспрерывного катания на санках или тюбинге позволяет сжечь свыше 300 ккал. К тому же, в процессе организм человека получает умеренную кардионагрузку, что положительно сказывается на работе сердечной мышцы. Благотворно этот вид зимнего фитнеса влияет на иммунную систему.Врачи отмечают, что перетренированность и переутомление, наоборот, способствуют подавлению работы иммунной системы. Исследования ученых из разных стран мира показали, что профессиональные спортсмены, ежедневно подвергающиеся серьезным нагрузкам, чаще страдают простудными заболеваниями, хроническими тонзиллитами, отитами, синуситами и холециститами. Отсюда следует вывод, что все хорошо в меру. Тренировки должны приносить удовольствие!Кайтселинг относится к разряду экстремальных видов фитнеса. Он идеален для тех, кто ценит свободу и не терпит свою жизнь без долгоиграющего чувства настоящего адреналина. Его суть заключается в движении по горизонтальной поверхности на лыжах, сноуборде или санях с буксировочным кайтом, который состоит из купола и строп. Кайт, в свою очередь, может быть надувным или каркасным. Кайтселинг благоприятно воздействует на организм человека: укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышает иммунитет, разрабатывает мышцы ног, спины и рук, а также тренирует вестибулярный аппарат.Осуществлять занятия кайтселинга лучше всего в чистом поле с ровным рельефом, далеко от линий электропередач. Не возбраняется кататься на замерзшем водоеме, но в этом случае следует убедиться в том, что толщина льда свыше 10 см.Тем, кому противопоказаны пробежки, стоит рассмотреть скандинавскую ходьбу с участием палок. Несмотря на то, что этот вид фитнеса прост в исполнении, он является эффективным способом поддержания физической формы. Стоит отметить, что скандинавская ходьба по степени воздействия на организм отличается от обычных пеших прогулок, ведь в процессе большая часть веса тела переносится на руки, соответственно, суставы и позвоночник нагружаются меньше. Но это не все положительные аспекты скандинавской ходьбы!Она положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, минимизирует боли в спине и укрепляет позвоночник, разрабатывает мышцы ног, рук и спины, эффективно борется с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также скандинавская ходьба укрепляет иммунитет, улучшает координацию и работу вестибулярного аппарата. Кстати, в некоторых странах рассматриваемый вид фитнеса включен в программу реабилитации после перенесенных травм и операций.