10 продуктов, которые помогут очистить печень

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Печень — это один из самых крупных и важных органов всего человеческого организма.Подсчитано, что печень получает полтора литра крови каждую минуту. Она отвечает за такие жизненно важные функции, как очищение, синтез и хранение питательных веществ.К сожалению, в последнее время из-за чрезмерного употребления в пищу полуфабрикатов и неправильного образа жизни в целом наша печень сильно перегружена и ей сложно нормально выполнять свои функции.Это может привести к цепочке неприятных недомоганий, которые будут усугубляться изо дня в день, если мы не позаботимся о своей печени.Вот почему важно включать в рацион полезные продукты, которые очищают и защищают печень.Старайтесь есть их как можно чаще.Яблочная кислота, содержащаяся в этих фруктах, разрушает камни, которые вредят здоровью желчного пузыря.Высокое содержание в них клетчатки и антиоксидантов стимулирует выведению токсинов из организма и делает работу печени более эффективной.Некоторые эксперты уверяют, что куркума — это любимая специя нашей печени. В основном, это связано с ее лечебными свойствами, например, она защищает печень от хронических заболеваний и облегчает ее работу, не позволяя токсинам утяжелять печень.Активный компонент этой пряности — куркумин — действует как мощный антиоксидант и натуральный антиканцероген, который блокирует развитие злокачественных клеток и других факторов, ухудшающих здоровье этого органа.Также куркума содержит мощные пищеварительные ферменты, которые предотвращают накопление холестерина и жира в организме.Зеленые листовые овощи обладают очень высокой питательной ценностью, так как они содержат много витаминов, минералов и мощных антиоксидантов, которые заботятся о нашем здоровье.Они также содержат много клетчатки и щелочных веществ, поэтому они способны выводить из организма тяжелые металлы и другие вредные вещества, которые ухудшают работу печени.Кроме того, зеленые листовые овощи способствуют выработке желчи и очищают кровь от токсинов.Вот некоторые зеленые листовые овощи, которые мы советуем тебе есть как можно чаще:Горькая тыква.Руккола.Листья одуванчика.Шпинат.Брокколи.Цветная капуста.Листовая горчица.Авокадо — это один из самых полезных фруктов для печени. Высокое содержание незаменимых жирных кислот и витамина Е позволяет авокадо нейтрализовать воспалительные процессы в организме и очищать кровь от остатков токсичных веществ.Достаточно съедать один-два авокадо в неделю, чтобы очистить печень и улучшить ее работу.Грецкие и другие орехи — это важный натуральный источник L-аргинина, незаменимой аминокислоты, которая выводит токсины из организма и защищает печень.Значительное содержание в них глутатиона и жирных омега-3 кислот защищает нас от отравления аммиаком и блокирует развитие воспалительных процессов в организме.Эти питательные вещества также насыщают кровь кислородом и повышают образование белых кровяных телец.Этот незаменимый ингредиент средиземноморской диеты содержит здоровые липиды, которые препятствуют накоплению жиров и холестерина в организме.Пара столовых ложек оливкового масла облегчает выведение токсинов из организма и не позволяет вредным веществам оседать в печени.Сок из свеклы эффективно и быстро выводит токсины из организма, поэтому его рекомендуется принимать при различных заболеваниях печени.Свекла содержит огромное количество питательных веществ, поэтому она отлично выводит тяжелые металлы из организма и очищает кровь.Этот овощ богат бета-каротином, поэтому он улучшает заживление внутренних органов и улучшает их работу.В моркови содержится много биофлавоноидов — антиоксидантов, которые могут бороться с раком и нейтрализуют воздействие раковых клеток и свободных радикалов.Чеснок содержит много веществ, полезных для здоровья печени и других внутренних органов.Он активизирует действие ферментов и облегчает усвоение жиров, не позволяя им накапливаться в печени.Также в чесноке содержится вещество под названием аллицин — это превосходный антиоксидант, который позволяет выводить токсины из организма.Лимоны, апельсины, помело и другие цитрусовые фрукты содержат мощные натуральные антиоксиданты, которые улучшают работу печени.Они содержат очень мало калорий и очень много витаминов C и E, а также калий, магний, железо и другие необходимые организму минералы.