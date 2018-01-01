10 продуктов, которые помогут очистить печень
Подсчитано, что печень получает полтора литра крови каждую минуту. Она отвечает за такие жизненно важные функции, как очищение, синтез и хранение питательных веществ.
К сожалению, в последнее время из-за чрезмерного употребления в пищу полуфабрикатов и неправильного образа жизни в целом наша печень сильно перегружена и ей сложно нормально выполнять свои функции.
Это может привести к цепочке неприятных недомоганий, которые будут усугубляться изо дня в день, если мы не позаботимся о своей печени.
Вот почему важно включать в рацион полезные продукты, которые очищают и защищают печень.
Старайтесь есть их как можно чаще.
1. Яблоки
Яблочная кислота, содержащаяся в этих фруктах, разрушает камни, которые вредят здоровью желчного пузыря.
Высокое содержание в них клетчатки и антиоксидантов стимулирует выведению токсинов из организма и делает работу печени более эффективной.
2. Куркума
Некоторые эксперты уверяют, что куркума — это любимая специя нашей печени. В основном, это связано с ее лечебными свойствами, например, она защищает печень от хронических заболеваний и облегчает ее работу, не позволяя токсинам утяжелять печень.
Активный компонент этой пряности — куркумин — действует как мощный антиоксидант и натуральный антиканцероген, который блокирует развитие злокачественных клеток и других факторов, ухудшающих здоровье этого органа.
Также куркума содержит мощные пищеварительные ферменты, которые предотвращают накопление холестерина и жира в организме.
3. Зеленые листовые овощи
Зеленые листовые овощи обладают очень высокой питательной ценностью, так как они содержат много витаминов, минералов и мощных антиоксидантов, которые заботятся о нашем здоровье.
Они также содержат много клетчатки и щелочных веществ, поэтому они способны выводить из организма тяжелые металлы и другие вредные вещества, которые ухудшают работу печени.
Кроме того, зеленые листовые овощи способствуют выработке желчи и очищают кровь от токсинов.
Вот некоторые зеленые листовые овощи, которые мы советуем тебе есть как можно чаще:
Горькая тыква.
Руккола.
Листья одуванчика.
Шпинат.
Брокколи.
Цветная капуста.
Листовая горчица.
4. Авокадо
Авокадо — это один из самых полезных фруктов для печени. Высокое содержание незаменимых жирных кислот и витамина Е позволяет авокадо нейтрализовать воспалительные процессы в организме и очищать кровь от остатков токсичных веществ.
Достаточно съедать один-два авокадо в неделю, чтобы очистить печень и улучшить ее работу.
5. Грецкие орехи
Грецкие и другие орехи — это важный натуральный источник L-аргинина, незаменимой аминокислоты, которая выводит токсины из организма и защищает печень.
Значительное содержание в них глутатиона и жирных омега-3 кислот защищает нас от отравления аммиаком и блокирует развитие воспалительных процессов в организме.
Эти питательные вещества также насыщают кровь кислородом и повышают образование белых кровяных телец.
6. Оливковое масло
Этот незаменимый ингредиент средиземноморской диеты содержит здоровые липиды, которые препятствуют накоплению жиров и холестерина в организме.
Пара столовых ложек оливкового масла облегчает выведение токсинов из организма и не позволяет вредным веществам оседать в печени.
7. Свекла
Сок из свеклы эффективно и быстро выводит токсины из организма, поэтому его рекомендуется принимать при различных заболеваниях печени.
Свекла содержит огромное количество питательных веществ, поэтому она отлично выводит тяжелые металлы из организма и очищает кровь.
8. Морковь
Этот овощ богат бета-каротином, поэтому он улучшает заживление внутренних органов и улучшает их работу.
В моркови содержится много биофлавоноидов — антиоксидантов, которые могут бороться с раком и нейтрализуют воздействие раковых клеток и свободных радикалов.
9. Чеснок
Чеснок содержит много веществ, полезных для здоровья печени и других внутренних органов.
Он активизирует действие ферментов и облегчает усвоение жиров, не позволяя им накапливаться в печени.
Также в чесноке содержится вещество под названием аллицин — это превосходный антиоксидант, который позволяет выводить токсины из организма.
10. Цитрусовые фрукты
Лимоны, апельсины, помело и другие цитрусовые фрукты содержат мощные натуральные антиоксиданты, которые улучшают работу печени.
Они содержат очень мало калорий и очень много витаминов C и E, а также калий, магний, железо и другие необходимые организму минералы.
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