Определен день недели, в который чаще совершаются измены
Исследование проводилось на основе онлайн опросов на одном из крупнейших американских сайтов знакомств.
В любопытном опросе поучаствовали около 170 тысяч человек, все они состояли в отношениях. На первом месте причин, по которым люди изменяют своим половинкам, респонденты назвали отсутствие секса в паре.
Почему для измен люди чаще всего выбирают среду, специалисты планируют выяснить позднее. Интересно, что меньше всего измен происходит в выходные дни – в субботу и воскресенье. По предположению ученых, уикэнды люди в основном проводят в кругу семьи.
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