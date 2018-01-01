Определен день недели, в который чаще совершаются измены

Ученые из Соединенных Штатов Америки выяснили, что наиболее частым днем недели, в который совершаются измены, является среда.Исследование проводилось на основе онлайн опросов на одном из крупнейших американских сайтов знакомств.В любопытном опросе поучаствовали около 170 тысяч человек, все они состояли в отношениях. На первом месте причин, по которым люди изменяют своим половинкам, респонденты назвали отсутствие секса в паре.Почему для измен люди чаще всего выбирают среду, специалисты планируют выяснить позднее. Интересно, что меньше всего измен происходит в выходные дни – в субботу и воскресенье. По предположению ученых, уикэнды люди в основном проводят в кругу семьи.