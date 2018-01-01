Новое средство в борьбе с бессонницей

Специальный охлаждающийся ободок для головы поможет жертвам бессонницы. Этот девайс постоянно доставляет жидкое охлаждающее вещество ко лбу, чтобы остудить область мозга, играющую ключевую роль в фазе глубокого сна.Ученым удалось разработать специальный охлаждающий ободок для головы, который обеспечивает прохладу для мозга и повышает качество сна. Утверждается, что это принципиально новое устройство для лечения бессонницы. Ободок необходимо надевать на ночь. Он постоянно накачивается жидким охладителем, поступающим к передней части головы и лбу.Основной идеей устройства является охлаждение фронтальной коры - зоны мозга, которая играет важную роль в регуляции глубокого сна.Исследования показывают, что эта зона более активна у жертв бессонницы, а значит, теоретически охлаждение лба приведет к снижению гиперактивности и погружению в сон.Исследователи уже провели эксперименты с участием 106 пациентов, которые показали безопасность и эффективность прибора в деле лечения бессонницы. В США устройство уже получил одобрение со стороны Санитарного управления по контролю над продуктами питания и медикаментами.Бессонница представляет собой проблему с погружением в сон или бодрствование в течение длительного периода времени, которое мешает почувствовать себя свежим и отдохнувшим на следующее утро. По статистике, от данного расстройства страдает каждый третий житель Земли.В большинстве случаев, причинами бессонницы являются стресс и тревожные состояния, но она также может быть следствием хронических болезней или побочным эффектом каких-либо рецептурных медикаментов.Обычно бессонницу лечат с помощью изменений в образе жизни, либо мощных снотворных из группы бензодиазепинов, имеющих массу побочных эффектов.Новое устройство избавлено от каких-либо побочных эффектов, оно соединяется со специальным прикроватным контролером температуры, который охлаждает жидкость и обеспечивает ее поступление к ободку для головы.