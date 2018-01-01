Синдром квадратной мышцы поясницы: причины и лечение
Симптомы синдрома квадратной мышцы поясницы
Симптомы включают в себя стянутость и дискомфорт в области поясницы. Боль часто описывается как глубокая ноющая, но она также может ощущаться как острая. Хотя дискомфорт может возникать в состоянии покоя, он ухудшается при движении.
Резкая боль может также ощущаться при чихании или кашле. Боль в области квадратной мышцы поясницы может препятствовать повседневной деятельности. По данным одного исследования, люди с постоянной болью в пояснице могут испытывать чувство тревоги и депрессии. Кроме того, если в одной части тела возникает боль, другие части тела могут компенсировать и поддерживать травмированную область. Например, если квадратная поясничная мышца уплотнена и болезненна, то у человека может измениться осанка и он будет ходить в вынужденном положении. Эти изменения могут привести к нагрузке на другие части тела, такие как тазобедренные суставы, что может привести к дальнейшей травме.
Триггерные точки — это чувствительные зоны в мышцах или соединительной ткани, при давлении на которые развивается болевой синдром. Триггерные точки часто называют узелками. При нажатии триггерных точек возникает иррадиирующая боль, которая ощущается в другой области тела. Триггерные точки мышцы поясницы могут быть причиной боли в нижней части спины, таза и бедер.
Причины синдрома квадратной мышцы поясницы
Существует несколько возможных причин боли в квадратной мышце поясницы:
Долгое сидение
Сидение в течение длительного времени вызывает сокращение поясничной мышцы, что может привести к мышечной усталости. Если приток крови к мышце снижается, она может стать ригидной и болезненной.
Неправильная осанка
Неправильная осанка приводит к дополнительным нагрузкам на квадратную мышцу поясницы, что вызывает боль.
Слабость мышц
Когда мышцы спины и таза ослаблены, квадратная мышца поясницы должна работать больше, чтобы поддерживать тело. В конце концов, поясничная квадратная мышца перегружается и напрягатся.
Разная длина ног
Разновеликость ног может вызвать дополнительную нагрузку на различные мышцы тела, в том числе квадратную поясничную мышцу. Если одна нога короче другой, таз может быть выше на стороне большей ноги. Перекос таза может привести к укорочению квадратной мышцы поясницы.
Травма
Травма при автомобильной аварии или спортивная травма может привести к боли в квадратной мышце поясницы. Неправильный подъем тяжелых предметов может также вызвать напряжение квадратной поясничной мышцы.
Лечение синдрома квадратной мышцы поясницы
В некоторых случаях домашнее лечение может быть эффективным для снятия боли в мышце. В других случаях сочетание домашнего ухода и медицинские процедуры могут быть необходимы, чтобы уменьшить дискомфорт. В зависимости от тяжести боли, могут быть полезны следующие мероприятия.
Йога
Йога включает в себя серию асан и растяжек, что может быть полезным для уменьшения боли в квадратной мышце поясницы. Наряду с улучшением физических функций, йога может улучшить психическое благополучие у людей с постоянной болью в спине.
Лекарственные препараты
Миорелаксанты и обезболивающие препараты могут уменьшить боль в квадратной мышце поясницы. Некоторые обезболивающие могут иметь побочные эффекты, такие как сонливость, сухость во рту, слабость.
Инъекции
Точечные инъекции подразумевают введение лекарственных средств непосредственно в триггерные точки для уменьшения болезненности. Для инъекции может быть использован анестетик, который снимет боль. В некоторых случаях вводят стероидные препараты, чтобы уменьшить воспаление. Инъекции могут быть эффективными для уменьшения мышечного спазма и боли.
Лечебный массаж
Массаж может быть полезен для лечения при болезненности в квадратной мышце поясницы. Он снижает мышечное напряжение и увеличит приток крови к области поясницы.
Тепло или лед
Прикладывание льда на область поясницы может уменьшить воспаление, а тепло увеличит приток крови и уменьшит боль. Можно чередовать тепло и пакеты со льдом, чтобы облегчить боль в спине. Теплая ванна также может быть полезной.
Упражнения
Кроме того, полезны некоторые упражнения:
- Стоя, ноги на ширине плеч, надо вытянуть левую руку вверх и наклонитесь влево, насколько это удобно. Удерживайте в течение 20 секунд, затем повторите другой рукой.
- Лежа на спине, вытяните руки в обе стороны. Согните оба колена и положите ноги вправо. Удерживайте в течение 20 секунд, затем повторите влево.
- Профилактика синдрома квадратной мышцы поясницы
- Некоторые простые шаги могут предотвратить боль и уменьшить дискомфорт.
- Поддерживайте правильную осанку;
- Используете подушку при сидении;
- Поднимая тяжелые предметы, сгибайте ноги в коленях;
- Поддерживайте нормальный вес;
- Делайте частые перерывы, когда сидите;
- Избегайте спать только на одной стороне.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил ignat в категорию Ревматология
Добавить комментарий