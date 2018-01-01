Синдром квадратной мышцы поясницы: причины и лечение



Стоя, ноги на ширине плеч, надо вытянуть левую руку вверх и наклонитесь влево, насколько это удобно. Удерживайте в течение 20 секунд, затем повторите другой рукой.



Лежа на спине, вытяните руки в обе стороны. Согните оба колена и положите ноги вправо. Удерживайте в течение 20 секунд, затем повторите влево.



Профилактика синдрома квадратной мышцы поясницы



Некоторые простые шаги могут предотвратить боль и уменьшить дискомфорт.



Поддерживайте правильную осанку;



Используете подушку при сидении;



Поднимая тяжелые предметы, сгибайте ноги в коленях;



Поддерживайте нормальный вес;



Делайте частые перерывы, когда сидите;



Избегайте спать только на одной стороне.



Квадратная мышца поясницы расположена глубоко в нижней части спины по обе стороны позвоночника и начинается от таза и доходит до нижних ребер. Мышцы играют важную роль в стабилизации таза, когда человек находится в вертикальном положении.Симптомы включают в себя стянутость и дискомфорт в области поясницы. Боль часто описывается как глубокая ноющая, но она также может ощущаться как острая. Хотя дискомфорт может возникать в состоянии покоя, он ухудшается при движении.Резкая боль может также ощущаться при чихании или кашле. Боль в области квадратной мышцы поясницы может препятствовать повседневной деятельности. По данным одного исследования, люди с постоянной болью в пояснице могут испытывать чувство тревоги и депрессии. Кроме того, если в одной части тела возникает боль, другие части тела могут компенсировать и поддерживать травмированную область. Например, если квадратная поясничная мышца уплотнена и болезненна, то у человека может измениться осанка и он будет ходить в вынужденном положении. Эти изменения могут привести к нагрузке на другие части тела, такие как тазобедренные суставы, что может привести к дальнейшей травме.Триггерные точки — это чувствительные зоны в мышцах или соединительной ткани, при давлении на которые развивается болевой синдром. Триггерные точки часто называют узелками. При нажатии триггерных точек возникает иррадиирующая боль, которая ощущается в другой области тела. Триггерные точки мышцы поясницы могут быть причиной боли в нижней части спины, таза и бедер.Существует несколько возможных причин боли в квадратной мышце поясницы:Сидение в течение длительного времени вызывает сокращение поясничной мышцы, что может привести к мышечной усталости. Если приток крови к мышце снижается, она может стать ригидной и болезненной.Неправильная осанка приводит к дополнительным нагрузкам на квадратную мышцу поясницы, что вызывает боль.Когда мышцы спины и таза ослаблены, квадратная мышца поясницы должна работать больше, чтобы поддерживать тело. В конце концов, поясничная квадратная мышца перегружается и напрягатся.Разновеликость ног может вызвать дополнительную нагрузку на различные мышцы тела, в том числе квадратную поясничную мышцу. Если одна нога короче другой, таз может быть выше на стороне большей ноги. Перекос таза может привести к укорочению квадратной мышцы поясницы.Травма при автомобильной аварии или спортивная травма может привести к боли в квадратной мышце поясницы. Неправильный подъем тяжелых предметов может также вызвать напряжение квадратной поясничной мышцы.В некоторых случаях домашнее лечение может быть эффективным для снятия боли в мышце. В других случаях сочетание домашнего ухода и медицинские процедуры могут быть необходимы, чтобы уменьшить дискомфорт. В зависимости от тяжести боли, могут быть полезны следующие мероприятия.Йога включает в себя серию асан и растяжек, что может быть полезным для уменьшения боли в квадратной мышце поясницы. Наряду с улучшением физических функций, йога может улучшить психическое благополучие у людей с постоянной болью в спине.Миорелаксанты и обезболивающие препараты могут уменьшить боль в квадратной мышце поясницы. Некоторые обезболивающие могут иметь побочные эффекты, такие как сонливость, сухость во рту, слабость.Точечные инъекции подразумевают введение лекарственных средств непосредственно в триггерные точки для уменьшения болезненности. Для инъекции может быть использован анестетик, который снимет боль. В некоторых случаях вводят стероидные препараты, чтобы уменьшить воспаление. Инъекции могут быть эффективными для уменьшения мышечного спазма и боли.Массаж может быть полезен для лечения при болезненности в квадратной мышце поясницы. Он снижает мышечное напряжение и увеличит приток крови к области поясницы.Прикладывание льда на область поясницы может уменьшить воспаление, а тепло увеличит приток крови и уменьшит боль. Можно чередовать тепло и пакеты со льдом, чтобы облегчить боль в спине. Теплая ванна также может быть полезной.Кроме того, полезны некоторые упражнения: