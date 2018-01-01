К чему ведет отсутствие секса

Секс не является простым способом получить удовольствие, ведь с помощью него женский организм способен оздоровиться. С помощью секса можно избавиться от раздражения и стресса, а также наладить работу самых разнообразных процессов в организме.Отсутствие секса буквально можно увидеть на лице женщины, так как кожа приобретает здоровый вид и блеск благодаря ведению половой жизни. Секс заставляет организм вырабатывать больше коллагена, который делает лицо моложе, а его отсутствие провоцирует появление акне и морщин.Даже самые красивые или замужние девушки могут чувствовать заниженную самооценку из-за отсутствия секса, поскольку у них может образоваться мысль о том, что она не привлекательна для противоположного пола. Во время полового акта женщина ощущает себя желанной и сексуальной, но такого эффекта можно добиться и другими путями.Благодаря выработке особых гормонов, что происходит непосредственно во время секса, женщина может избавиться от плохого настроения и даже депрессии. Считается, что отсутствие интимной близости делает даму более напряженной и депрессивной, поскольку в этот период времени организме снижается уровень серотонина.Во время секса кровь в организме женщины разгоняется и начинает протекать даже в самых застойных областях. Из-за отсутствия интима страдают органы малого таза, которые рискуют приобрести онкологию и другие не слишком приятные заболевания.Британские ученые организовали работу, направленную на изучение влияния секса на иммунитет человека. Оказалось, что граждане, имеющие половой акт хотя бы 2 раза в неделю, обладают иммунитетом, который на 30% сильнее, чем у тех, кто занимается сексом реже. Таким образом научно доказано, что интимная близость способна предотвратить вирусные заболевания и простуду.