Частые командировки вредны для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ежегодно в мире совершаются миллионы, и даже, возможно, миллиарды бизнес-поездок. Если командировки происходят время от времени, то они могут стать приятным дополнением к рабочим будням – новые впечатления, новые люди. Однако если поездки становятся слишком частыми, вместе с их частотой растет и риск для здоровья работников. Ученые сообщили, что те, кто ездит по рабочим делам больше двух недель в месяц, чаще (чем те, кто проводит вне дома по работе только от одной до шести ночей в месяц) курят и ведут сидячий образ жизни, хуже спят, у них с большей вероятностью проявляются симптомы депрессии и тревожности, а если они имеют проблемы с алкоголем – эти проблемы дополнительно усугубляются. Чем выше частота поездок – тем более разрушительный эффект они имеют для физического и душевного здоровья.Исследование базировалось на медицинских данных более 18 тысяч работающих людей, которые прошли обследование в 2015 году. Оценивалась приверженность людей к алкоголю, их склонности к депрессии и тревожности. Все это специалисты по итогам исследования связали со стрессом (психологической нагрузкой) от командировок. Руководитель исследования, эпидемиолог Эндрю Рандл (Andrew Rundle) из Школы здравоохранения Мейлмена Колумбийского университета (Columbia University Mailman School of Public Health), подчеркнул, что, хотя командировки и помогают продвинуться по карьерной лестнице и наладить взаимоотношения с партнерами, злоупотреблять ими все же не стоит. В работе также участвовали сотрудники Городского университета Нью-Йорка (City University of New York).