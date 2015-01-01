Частые командировки вредны для здоровья
Исследование базировалось на медицинских данных более 18 тысяч работающих людей, которые прошли обследование в 2015 году. Оценивалась приверженность людей к алкоголю, их склонности к депрессии и тревожности. Все это специалисты по итогам исследования связали со стрессом (психологической нагрузкой) от командировок. Руководитель исследования, эпидемиолог Эндрю Рандл (Andrew Rundle) из Школы здравоохранения Мейлмена Колумбийского университета (Columbia University Mailman School of Public Health), подчеркнул, что, хотя командировки и помогают продвинуться по карьерной лестнице и наладить взаимоотношения с партнерами, злоупотреблять ими все же не стоит. В работе также участвовали сотрудники Городского университета Нью-Йорка (City University of New York).
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Добавил Ivan в категорию Разное
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